AI-जनरेटेड शॉर्ट वीडियो के लिए लॉन्च किया नया 'Vibes' फीड, जानें डिटेल

Meta ने अपने Meta AI ऐप में नया फीचर Vibes लॉन्च किया है। ये एक AI-जनरेटेड शॉर्ट वीडियो फीड है जहां यूजर्स खुद से वीडियो बना सकते हैं या दूसरे वीडियो को रीमिक्स कर सकते हैं। इसमें विजुअल्स म्यूजिक और स्टाइल्स बदलकर वीडियो पर्सनलाइज करने की सुविधा है। ये वीडियो सीधे Vibes फीड Instagram और Facebook पर शेयर किए जा सकते हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Meta ने गुरुवार को Meta AI ऐप में Vibes नाम का नया फीड लॉन्च किया है और ये AI-जनरेटेड शॉर्ट वीडियो पर फोकस करता है। ये फीचर यूजर्स को AI-पावर्ड क्लिप्स बनाने, एक्सप्लोर करने और शेयर करने की सुविधा देता है, चाहे वो शुरू से बनाए गए हों या फीड से किसी वीडियो को रीमिक्स करके। इन वीडियोज को Vibes फीड, डायरेक्ट मैसेज या Instagram और Facebook पर क्रॉस-पोस्ट किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म यूजर्स को विजुअल्स, म्यूजिक और स्टाइल्स एड करके अपने क्रिएशन पर्सनलाइज्ड करने में भी मदद करता है।

मेटा ने पेश किया Vibes मेटा ने गुरुवार (25 सितंबर) को मेटा AI ऐप का एक वर्जन जारी किया, जिसमें 'Vibes' का अर्ली प्रीव्यू पेश किया गया। ये नया फीड Meta AI ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और यूजर्स को शॉर्ट-फॉर्म, AI-जनरेटेड वीडियोज बनाने और शेयर करने की सुविधा देगा।

Meta का कहना है कि 'Vibes को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि क्रिएटिव इंस्पिरेशन आसानी से मिले और Meta AI के मीडिया टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सके'। जब यूजर्स फीड स्क्रॉल करेंगे, तो उन्हें अलग-अलग क्रिएटर्स और कम्युनिटीज के AI-जनरेटेड वीडियोज मिलेंगे। कंपनी का कहना है कि फीड धीरे-धीरे यूजर की एक्टिविटी के आधार पर पर्सनैलाइज हो जाएगा।

Vibes यूजर्स को शुरू से वीडियो बनाने या फीड से किसी वीडियो को रीमिक्स करने की सुविधा देता है। प्लेटफॉर्म यूजर्स को विजुअल्स जोड़ने, म्यूजिक लेयर करने और स्टाइल एडजस्ट करने का ऑप्शन देता है। कंपनी ने अपने ब्लॉग में इमेज और AI-जनरेटेड वीडियो क्लिप्स शेयर किए हैं, जिससे फीचर की झलक मिलती है।

यूजर्स अपने AI-जनरेटेड वीडियोज को सीधे Vibes फीड पर शेयर कर सकते हैं, उन्हें दोस्तों को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या Instagram और Facebook Stories या Reels पर क्रॉस-पोस्ट कर सकते हैं। अगर कोई यूजर Instagram पर Meta AI वीडियो देखता है, तो वह उस पर टैप करके Meta AI ऐप में उसे रीमिक्स कर सकता है।