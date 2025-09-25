iOS 26 अपडेट के बाद iPhone में आ रही डिस्प्ले फ्रीज की समस्या, कैसे करें ठीक?

एपल ने हाल ही में iOS 26 अपडेट जारी किया जिससे iPhone 11 सीरीज और उसके बाद के मॉडल में यूजर्स को नए फीचर्स मिल रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स को डिस्प्ले फ्रीज होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिससे टच काम करना बंद कर देता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए डिवाइस को फोर्स रिस्टार्ट कर सकते हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल ने कुछ दिनों पहले अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 26 को सभी एलिजिबल डिवाइसेस के लिए रोलआउट कर दिया है। इस अपडेट को कंपनी ने iPhone 11 सीरीज से ऊपर के सभी मॉडल के लिए पेश किया है। नए अपडेट के बाद से यूजर्स का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल गया है। इसके साथ ही उन्हें अपने आईफोन में नए-नए फीचर्स भी यूज करने को मिल रहे हैं। वहीं, कुछ यूजर्स को कई खामियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते उन्हें काफी प्रोब्लम हो रही है।

डिस्प्ले फ्रीज की प्रोब्लम से यूजर्स परेशान एपल के नए iOS अपडेट के बाद यूजर्स को डिस्प्ले फ्रीज की प्रोब्लम हो रही है। यूजर्स का कहना है कि कई बार उनका फोन इनऑपरेटिव हो जाता है। फोन का टच काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थित में ऐसा लगता है कि फोन ने काम करना बंद कर दिया हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स इस प्रोब्लम को रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप भी इस प्रोब्लम को फेस कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं।

डिस्प्ले फ्रीज की प्रोब्लम कैसे करें फिक्स? आईफोन में iOS 26 अपडेट में आ रही इस दिक्कत को फिक्स करने के लिए आपको अपने डिवाइस को फोर्स रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यहां हम आपको फोर्स रिस्टार्ट करने का तरीका बता रहे हैं।

सबसे पहले आपको अपने आईफोन के वॉल्यूम अप बटन को एक बार दबाना है। इसके बाद वॉल्यूम डाउन बटन को दबाना है। तुरंत ही आपको पावर बटन को तब तक दबाए रखना है जबतक एपल का लोगो दिखाई न दे। इस प्रोसेस में 5 से 10 सेकेंड का वक्त लग सकता है। फोन के रिस्टार्ट होते ही आईफोन पहले की तरह वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। इस तरह आप अपने आईफोन को रिस्टार्ट कर सकते हैं।