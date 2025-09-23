Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Amazon Vs Flipkart: कहां मिल रहा है सबसे सस्ता iPhone 15, दूर करें कन्फ्यूजन

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:00 PM (IST)

    अगर आप भी कम बजट में आईफोन 15 खरीदने का सोच रहे हैं तो अमेज़न पर शानदार डील उपलब्ध है। अमेज़न पर यह फोन बिना किसी बैंक ऑफर के 47999 रुपये में मिल रहा है। SBI कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल रहा है। दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट पर आईफोन 15 की कीमत 59999 रुपये है। इस फोन में 6.1 इंच का डिस्प्ले और 48MP का कैमरा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Amazon Vs Flipkart: कहां मिल रहा है सबसे सस्ता iPhone 15, दूर करें कन्फ्यूजन

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से कम पैसों में एक शानदार आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल आज से दो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर साल की सबसे बड़ी सेल शुरू हो गई है। इस सेल में कई स्मार्टफोन काफी सस्ते में मिल रहे हैं लेकिन इस बार आईफोन पर काफी बेहतरीन डील्स मिल रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि काफी ग्राहक इस बात से कंफ्यूज हैं कि सबसे सस्ता iPhone 15 कहां मिल रहा है। क्या फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में इस फोन पर कोई खास ऑफर मिल रहा है या अमेजन अपनी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस फोन पर कोई खास ऑफर दे रहा है। चलिए इसी बारे में विस्तार से जानें...

    कहां मिल रहा है सबसे सस्ता iPhone 15

    दरअसल इस समस्या एप्पल का iPhone 15 अमेजन पर तो सिर्फ 47,999 रुपये में बिना किसी बैंक ऑफर के मिल रहा है जो एक शानदार डील है। इतना ही नहीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस फोन पर खास बैंक ऑफर भी दे रहा है जहां से आप 1250 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं।

    SBI Debit Card के साथ 1000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है जबकि SBI Credit Card EMI ऑप्शन के साथ तो 1250 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है जिससे आप फोन को और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट इस फोन को 59,999 रुपये में खरीदने का मौका दे रहा है जो काफी ज्यादा महंगा है। यानी अमेज़न ही इस फोन पर शानदार डील दे रहा है।

    iPhone 15 के फीचर्स

    फीचर्स की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है। साथ ही इस फोन में ड्यूल रियर कैमरा मिल रहा है जिसमें 48MP का प्राइमरी और 12MP का सेकंडरी कैमरा मिलता है जबकि 12MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। फोन को पावर देने के लिए इसमें A16 Bionic चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। 

    यह भी पढ़ें- Flipkart सेल में iPhone 16 Pro खरीदें या iPhone 17 बेहतर ऑप्शन? दूर करें कन्फ्यूजन