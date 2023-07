Instagram Down: WhatsApp के बाद अब डाउन हुआ इंस्टाग्राम, यूजर्स ने Twitter पर की शिकायत

एक बार फिर से मेटा के फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को आउटेज का सामना करना पड़ा। यूजर्स ने आउटेज की जानकारी देने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर पर इसकी जानकारी दी। इसके अलावा कई यूजर्स ट्विटर पर भी इसकी शिकायत की है। बता दें कि कुछ यूजर्स के लिए सुविधा को एक्सेस करना मुश्किल था। वहीं कुछ आसानी से इसका उपयोग कर पा रहे थे।

Instagram down for several users, know the details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। मेटा के फोटो और वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में फिर से समस्या देखी जा रही है, जैसा कि दुनिया भर के कई यूजर्स द्वारा रिपोर्ट किया गया है। कई उपयोगकर्ताओं ने इंस्टाग्राम के एंड्रॉइड और आईओएस ऐप पर पोस्ट लोड नहीं होने के बारे में ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत की। इसी तरह, डाउनडिटेक्टर पर 100 से अधिक लोगों ने इसकी सूचना दी है। अभी, यह स्पष्ट नहीं है कि रुकावट का कारण क्या है। हालांकि, ऐसा लगता है कि दुनिया भर के यूजर्स द्वारा अलग-अलग अनुपात में आउटेज देखा गया। जहां कुछ यूजर्स थोड़े समय के लिए इंस्टाग्राम को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वहीं कुछ के लिए यह ठीक काम कर रहा है। वॉट्सऐप भी हुआ था डाउन कुछ ही घंटों पहले, मेटा के इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने भी अपनी सेवा में व्यवधान देखा, जहां, उपयोगकर्ता सभी प्लेटफार्मों पर मैसेज भेजने या रीसीव करने में असमर्थ थे। हालांकि कुछ ही देर में सेवा बहाल कर दी गई। पहले भी हुई थी समस्या पिछले हफ्ते, इंस्टाग्राम सहित मेटा के स्वामित्व वाले सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म घंटों तक बंद रहे। इस साल यह तीसरी बार है जब इंस्टाग्राम में खराबी देखी गई है। मई में, अमेरिका में कई यूजर्स ने बताया कि उन्हें एप्लिकेशन को एक्सेस करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। मार्च में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई थी, जहां लगभग 27,000 उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में असमर्थ थे। मेटा ने आउटेज को स्वीकार नहीं किया है और तकनीकी दिग्गज की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

Edited By: Ankita Pandey