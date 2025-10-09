IMC 2025: MediaTek ने लॉन्च किया नया मोबाइल चिपसेट Dimensity 9500, Oppo Find X9 Series फोन्स में मिलेगा

Language
    MediaTek ने IMC 2025 में अपना नया फ्लैगशिप मोबाइल चिपसेट Dimensity 9500 लॉन्च किया है, जो AI और गेमिंग दोनों के लिए जबरदस्त पावर देने वाला है। कंपनी ने साथ ही नेक्स्ट जनरेशन के 2nm चिप का भी टेस्ट पूरा कर लिया है। ये चिप्स स्मार्टफोन्स में हाई परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी का नया लेवल लाने वाले हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। MediaTek ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 के दौरान स्मार्ट डिवाइसेस के भविष्य के लिए अपनी मजबूत प्लानिंग साफ की है। कंपनी ने आज अपने नए फ्लैगशिप मोबाइल प्लेटफॉर्म MediaTek Dimensity 9500 को लॉन्च किया और साथ ही नेक्स्ट जनरेशन की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम पूरा होने की घोषणा की।

    Dimensity 9500 चिपसेट नेक्स्ट जनरेशन के फ्लैगशिप 5G स्मार्टफोन्स को पावर देने के लिए बनाया गया है। इसे खास तौर पर ऑन-डिवाइस AI, कंसोल-लेवल गेमिंग और बेहतर पावर एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है। ये चिप TSMC के 3nm (N3P) प्रोसेस पर बनी है और इसमें नया थर्ड जनरेशन वाला All-Big-Core CPU आर्किटेक्चर दिया गया है। इसमें एक हाई-फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा-कोर, तीन प्रीमियम कोर और चार परफॉर्मेंस कोर शामिल हैं। ये डिजाइन पिछले मॉडल के मुकाबले 32% ज्यादा सिंगल-कोर और 17% ज्यादा मल्टी-कोर परफॉर्मेंस देता है, जबकि अल्ट्रा-कोर की वजह से पावर यूज में 55% तक कमी आती है।

    ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए इसमें नया Arm G1-Ultra GPU दिया गया है। ये इंजन 33% ज्यादा पीक परफॉर्मेंस और 42% बेहतर पावर एफिशिएंसी देता है, जिससे 120FPS रे ट्रेसिंग जैसे कंसोल-लेवल फीचर्स और अनरियल इंजन के Mega Light और Nanite जैसे टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलते हैं।

    इस प्लेटफॉर्म का दिमाग है नाइन्थ जनरेशन का NPU 990, जिसमें Generative AI Engine 2.0 इंटीग्रेट किया गया है। ये पावरफुल प्रोसेसर 4K रिजोल्यूशन टेक्स्ट-टू-इमेज जनरेशन जैसे एडवांस AI टास्क को हैंडल कर सकता है और BitNet 1.58-bit मॉडल प्रोसेसिंग की मदद से पावर कंजप्शन को 33% तक घटाता है।

    MediaTek ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी लीडरशिप दिखाते हुए बताया कि उसका नया फ्लैगशिप प्रोसेसर अब TSMC के 2nm (N2P) प्रोसेस पर तैयार हो गया है। ये नैनोशीट ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर वाला पहला प्रोसेस है जो मौजूदा N3E की तुलना में 18% ज्यादा परफॉर्मेंस या 36% कम पावर कंजप्शन करता है। इस चिप का वॉल्यूम प्रोडक्शन 2026 के आखिर तक शुरू होगा।

    कंपनी ने इवेंट में अपने पार्टनर्स जैसे Vivo, OPPO, Samsung, Tecno और Lava के साथ मजबूत रिश्तों पर भी बात की। OPPO ने बताया कि उसका आने वाला Find X9 Series स्मार्टफोन इसी नए Dimensity 9500 प्रोसेसर से पावर्ड होगा। MediaTek लगातार दूसरे साल India Mobile Congress में टेक्नोलॉजी मीडिया लाउंज पार्टनर के तौर पर शामिल रही, जिससे ये साफ है कि कंपनी भारत और ग्लोबल टेक मार्केट दोनों में अपना दायरा बढ़ा रही है।

