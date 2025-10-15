नया MacBook Pro भारत में लॉन्च, M5 चिप और 14.2-इंच लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले से है लैस; इतनी है कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने बुधवार को अपने 14-इंच MacBook Pro को नए M5 चिप के साथ रिफ्रेश किया। कंपनी का कहना है कि इसका नया MacBook Pro मॉडल M4-पावर्ड MacBook Pro की तुलना में 3.5 गुना बेहतर AI परफॉर्मेंस और 1.6 गुना बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देता है, साथ ही तेज़SSD परफॉर्मेंस भी ऑफर करता है। नए लैपटॉप को एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ देने के लिए डिजाइन किया गया है। MacBook Pro में 14.2-इंच का लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले है, जो नैनो-टेक्सचर फिनिश के साथ उपलब्ध है। बाकी फीचर्स में 12-मेगापिक्सल सेंटर स्टेज कैमरा, Touch ID और MagSafe 3 पोर्ट शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

MacBook Pro (2025) की भारत में कीमत और उपलब्धता M5 चिप वाले नए MacBook Pro की शुरुआती कीमत 1,69,900 रुपये रखी गई है, जिसमें 16GB RAM और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है। ये 16GB+1TB और 24GB+1TB कॉन्फिगरेशन में भी मिलेगा, जिनकी कीमत क्रमशः 1,89,900 रुपये और 2,09,900 रुपये रखी गई है।

नया MacBook Pro सिल्वर और स्पेस ब्लैक कलर ऑप्शन में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है और भारत में इसकी बिक्री 22 अक्टूबर से शुरू होगी। स्टूडेंट Apple के Education Store से 10,000 रुपये की छूट पा सकते हैं। MacBook Pro (2025) के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Apple ने अपने नए MacBook Pro में लेटेस्ट M5 चिप दी है, जिसमें 10-core CPU और 10-core GPU शामिल हैं, साथ ही इसमें 32GB तक यूनिफाइड मेमोरी और 4TB तक SSD स्टोरेज दी जा सकती है। कंपनी यूजर्स को अपने ऑनलाइन स्टोर से एडिशनल वेरिएंट्स कॉन्फिगर करने की सुविधा देती है। लैपटॉप में ऑन-डिवाइस AI टास्क के लिए 16-core न्यूरल इंजन भी है। Apple का कहना है कि नए MacBook Pro का SSD स्टोरेज पिछले मॉडल की तुलना में दो गुना तेज है।

MacBook Air (2025) मॉडल में 14.2-इंच (3,024×1,964 पिक्सल) का डिस्प्ले दिया गया है, जो इस साल लगभग बिना बदलाव के है। इसमें Liquid Retina Pro XDR पैनल है जिसमें 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट, True Tone, 254ppi पिक्सल डेंसिटी और 1,000nits पीक ब्राइटनेस दी गई है। ग्राहक अल्टरनेट तरीके से नैनो-टेक्सचर फिनिश वाले डिस्प्ले का ऑप्शन भी चुन सकते हैं।

MacBook Pro (2025) में कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के तौर पर Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, तीन Thunderbolt 5 पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, MagSafe 3 चार्जिंग पोर्ट और SDXC कार्ड स्लॉट शामिल हैं। इसमें 12-मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए Touch ID सेंसर भी दिया गया है। MacBook Pro macOS Tahoe (macOS 26) पर चलता है और Apple Intelligence फीचर्स को सपोर्ट करता है।