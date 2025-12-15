Apple के MacBook Air पर 10 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट, देखें अब कितनी हुई कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एप्पल ने इस साल मार्च महीने में अपना नया M4 प्रोसेसर वाला MacBook Air (2025) लॉन्च किया था। जल्द ही कंपनी लेटेस्ट M5 चिप वाला नया मैक भी लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन M4 प्रोसेसर वाला MacBook Air पहले से ही काफी ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है। इसी बीच अब मौजूदा MacBook Air (2025) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर 10,000 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ये लैपटॉप तीन कलर और दो डिस्प्ले साइज में आता है। ऐसे में अगर आप भी एप्पल का लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार इस डील को जरूर चेक करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

MacBook Air (2025) पर डिस्काउंट ऑफर एप्पल के इस M4 प्रोसेसर वाले MacBook Air (2025) पर Amazon जबरदस्त डील दे रहा है, जहां 13-इंच डिस्प्ले, 16GB रैम और 256GB बिल्ट-इन स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट को अभी आप सिर्फ 92,900 रुपये में खरीद सकते हैं। देखा जाए तो अभी ये लैपटॉप सबसे कम कीमत पर लिस्टेड है, जिसमें ऑफर्स के बाद तो 10,000 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। बता दें कि कंपनी ने M4 चिप वाले MacBook Air को भारत में 99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था। यानी 7000 का अभी फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है।

लैपटॉप के 16GB रैम + 512GB वेरिएंट की कीमत 1,11,900 रुपये हो गई है, जो इसकी लिस्टेड प्राइस 1,19,900 रुपये से कम है। इतना ही नहीं आप लैपटॉप पर Amazon ICICI बैंक और SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए 5,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। बैंक ऑफर्स के बाद तो लैपटॉप पर 10 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है।

MacBook Air (2025) के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो MacBook Air (2025) में M4 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें चार प्राइम कोर और चार एफिशिएंसी कोर दी गई हैं। हालांकि जल्द ही फ्लैगशिप M5 चिप वाला नया मैक भी एंट्री लेने वाला है। मौजूदा M4 मॉडल में 13-इंच सुपर रेटिना डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी पिक्सल डेंसिटी 224 ppi और पीक ब्राइटनेस 500 निट्स तक जा सकती है। हालांकि इसमें दो 6K रेजोल्यूशन वाले एक्सटर्नल डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिलता है।