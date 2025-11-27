Language
    MacBook Air M4 Price Drop: ₹55k में Apple का लेटेस्ट लैपटॉप? Black Friday की ये डील इंटरनेट पर वायरल

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:30 PM (IST)

    ब्लैक फ्राइडे सेल में एप्पल मैकबुक एयर एम4 पर शानदार ऑफर मिल रहा है। क्रोमा पर यह लैपटॉप लगभग आधी कीमत पर लिस्टेड है। स्टूडेंट डिस्काउंट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस के साथ इसकी कीमत ₹55,911 तक आ जाती है। इसमें 13.6 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और एम4 चिप है, जो इसे मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट बनाता है। यह ऑफर 30 नवंबर तक ही वैलिड है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो एप्पल का लैपटॉप खरीदने के लिए किसी बड़ी सेल का वेट कर रहे हैं? तो THIS IS IT! ब्लैक फ्राइडे सेल (Black Friday Sale) में इस वक्त इंटरनेट पर एक डील ने तहलका मचा रही है। जी हां, नए वाले iPhone 17 और 16 की चर्चा तो है ही रही है, लेकिन असली 'Game-Changer' डील MacBook Air M4 पर देखने को मिल रही है। इस वक्त क्रोमा (Croma) की वेबसाइट पर ऑफर्स के साथ यह शानदार लैपटॉप लगभग आधी कीमत पर लिस्टेड है। यकीन नहीं हो रहा? चलिए आपको बताते हैं कि इस "Steal Deal" को कैसे क्रैक कर सकते हैं।

    कीमत ₹99,900 से ₹55,911 कैसे हुई?

    Apple लैपटॉप डील समझनी है तो यहां देखिए प्राइस ब्रेकडाउन। यह ऑफर सिर्फ फ्लैट डिस्काउंट नहीं है, बल्कि स्मार्ट शॉपिंग है।

    सबसे पहले लैपटॉप की MRP यानी लॉन्च प्राइस: ₹99,900

    • Step 1 (Student/Teacher Discount): कीमत घटकर हुई ₹88,911
    • Step 2 (Bank Offer): HDFC कार्ड यूज करने पर ₹10,000 का सीधा डिस्काउंट।
    • Step 3 (Exchange Bonus): पुराने डिवाइस पर ₹10,000 का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस।
    • Step 4 (Old Device Value): आपके पुराने PC/Mac की वैल्यू ~₹13,000 (कंडीशन के आधार पर)।

    ऑफर्स के बाद फाइनल इफेक्टिव प्राइस हुआ ₹55,911

    बता दें कि यह धमाकेदार ऑफर सिर्फ 30 नवंबर तक वैलिड है। एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने लैपटॉप की कंडीशन पर डिपेंड करेगी।

    वर्थ इट है क्या यह डील?

    एप्पल का लैपटॉप सस्ता मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी में कोई कमी है। इसमें 13.6-इंच का Liquid Retina डिस्प्ले है। हालांकि यह OLED नहीं है, लेकिन P3 Wide Color सपोर्ट इसे फोटो एडिटिंग और बिंज-वॉचिंग (Binge-watching) के लिए बेस्ट बनाता है।

    सुपर स्लिम और लाइटवेट। ऑल-एल्युमिनियम बॉडी के साथ यह कॉलेज या कैफे में फ्लॉन्ट करने के लिए परफेक्ट बना देता है।

    Ports: इसमें दो Thunderbolt 4 पोर्ट्स और सबका फेवरेट MagSafe चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।

    Performance: M4 Chip की पावर

    सीधे शब्दों में कहें तो MacBook Air में लगी M4 चिप इसे परफॉरमेंस का 'बीस्ट' बना देती है।

    Best For: कोडिंग, 4K वीडियो एडिटिंग, कॉलेज असाइनमेंट्स और 50 Chrome tabs एक साथ ओपन कर सकते हैं।

    ध्यान दें कि अगर आप हार्डकोर गेमर हैं, तो यह लैपटॉप आपके लिए नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं या कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो ₹55k की इफेक्टिव प्राइस में M4 MacBook Air से बेहतर डील है। ये डील स्टॉक खत्म होने से पहले चेक आउट जरूर करें।

