Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    50,000 रुपये से कम में खरीदें MacBook Air M1, Apple के लैपटॉप पर मिल रहा तगड़ा ऑफर

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    रिलायंस डिजिटल पर MacBook Air M1 पर शानदार ऑफर मिल रहा है। इसे बैंक ऑफर्स के साथ 50,000 रुपये से कम में खरीदा जा सकता है। हालाँकि Apple ने M1 चिप वाले मॉडल को डिस्कॉन्टिन्यू कर दिया है, लेकिन यह अभी भी बेसिक कार्यों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 8-कोर M1 चिप, 13.3 इंच का रेटिना डिस्प्ले और 8GB रैम है।

    prefferd source google
    Hero Image

    50 हजार रुपये से कम में खरीदें MacBook Air

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। साल के खत्म होते हीइलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर जमकर डिस्काउंट मिल रहा है। Reliance Digital पर एपल के MacBook Air M1 पर जबरदस्त ऑफर मिल रहा है। इस ऑफर के साथ एपल के M1 चिप वाले मैकबुक एयर लैपटॉप को 50 हजार रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं। एपल ने इस मॉडल को 2020 में लॉन्च किया था। इसमें कंपनी ने परफॉर्मेंस के साथ-साथ डिजाइन का भी ख्याल रखा था। अगर आप इस लैपटॉप को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MacBook Air M1 ऑफर डिटेल्स

    Reliance Digital पर MacBook Air M1 लैपटॉप फिलहाल 51,990 रुपये की कीमत में लिस्ट है। इसके साथ ही कंपनी Axis Bank, IDFC First Bank, और HSBC कार्ड पर बैंक ऑफर भी देर ही है। बैंक ऑफर के साथ एपल के इस लैपटॉप को 50,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं।

    Apple अपने M1 चिप वाले MacBook Air को ऑफिशियली डिस्कॉन्टिन्यू कर चुका है। नया MacBook Air फिलहाल M4 चिप के साथ आता है, जिसकी कीमत 91,900 रुपये से शुरू होती है। ऐसे में अगर आप कम कीमत में macOS के लिए यह लैपटॉप बेस्ट चॉइस हो सकती है।

    MACbk m1

    MacBook Air M1 खरीदना सही रहेगा या नहीं?

    MacBook Air M1 एपल का चार साल पुराना डिवाइस है। अभी यह जिस प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है यह परफॉर्मेंस के मामले में आपको निराश नहीं करेगा। इस लैपटॉप में Apple का 8 कोर वाला M1 चिप दिया गया है। इसके साथ ही 13.3 इंच की Retina डिस्प्ले (रेजोल्यूशन 2560×1600 पिक्सल), 8GB की रैम और 512 GB SSD स्टोरेज मिलती है।

    एपल का यह लैपटॉप फैनलेस डिजाइन के साथ आता है। इसके साथ ही सिंगल चार्ज में यह करीब 18 घंटे का बैकअप ऑफर करता है। यह लैपटॉप थिन और लाइट डिजाइन के साथ आता है। एल्यूमिनियम से बने इस मैकबुक का वजन मात्र 1.29 किलोग्राम है। इसमें कंपनी ने Touch ID, Wi Fi 6 और स्टीरियो स्पीकर का सेटअप दिया है।

    अगर आप डेली रूटीन की ब्राउजिंग, टाइपिंग, ओटीटी स्ट्रीमिंग जैसे बेसिक काम के लिए लैपटॉप खरीद रहे हैं तो एपल का M1 चिप आपको अगले कुछ सालों तक परेशान नहीं करेगा। 50 हजार रुपये की रेंज में MacBook Air M1 लैपटॉप बेस्ट चॉइस हो सकती है।

    यह भी पढ़ें- iPhone 17e के साथ बजट iPad और सस्ता MacBook होगा 2026 में लॉन्च, क्या है एपल की प्लानिंग?