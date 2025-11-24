Language
    iPhone 17e के साथ बजट iPad और सस्ता MacBook होगा 2026 में लॉन्च, क्या है एपल की प्लानिंग?

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    एपल 2025 में कोई नया डिवाइस लॉन्च नहीं करेगा, लेकिन 2026 में सस्ते iPhone, iPad और MacBook बाजार में उतारेगा। iPhone 17e में A19 चिप और 8GB रैम हो सकती है। कंपनी एक सस्ते iPad पर भी काम कर रही है जिसमें A18 चिप होगी, साथ ही एक सस्ता MacBook भी लॉन्च हो सकता है जिसमें आईफोन वाला चिपसेट होगा। इसके अतिरिक्त, iPhone 18 सीरीज और एक फोल्डेबल आईफोन भी आने वाले हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple अब 2025 में कोई नया डिवाइस लॉन्च नहीं करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 2026 में नए प्रोडक्ट मार्केट में पेश करेगा। GFHK Securities के एनालिस्ट Jeff Pu का कहना है कि Apple इन दिनों सस्ते iPhone, iPad, और MacBook लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। खबरों की मानें तो कंपनी iPhone 17e को 2026 के पहले क्वार्टर में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। यहां हम आपको एपल के अपकमिंग बजट डिवाइसेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

    iPhone 17e

    Jeff Pu के मुताबिक, Apple के अगले iPhone e मॉडल के डिजाइन की बात करें तो यह पिछले वर्जन की तरह ही होगा। कंपनी का फोकस परफॉर्मेंस अपडेट पर हेगा। इस मॉडल को A19 चिप, 8GB की रैमऔर 18MP फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। इस डिवाइस में 48MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसकी डिस्प्ले में पुराने मॉडल जैसी ही नॉच मिलेगी। Jeff Pu का कहना है कि एपल इसमें iPhone Air वाला C1X 5G मॉडल दिया गया है।

    सस्ता iPad और MacBook भी होगा लॉन्च

    Jeff Pu का कहना है कि एपलइन दिनों सस्ते iPad और MacBook मॉडल पर भी काम कर रहा है।इन डिवाइस की स्पेसिफिकेशन्स और लॉन्च टाइमलाइन फिलहाल सामने नहीं आई हैं। कंपनी के एंट्री-लेल iPad के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें A18 चिप और 8GB रैम मिलेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो ये एपल इंटेलिजेंस फीचर भी मिलेगा। वहीं, लोकॉस्ट MacBook की बात करें तो Apple इसमें आईफोन वाला चिपसेट दे सकता है। इस मैकबुक के दूसरे स्पेसिफिकेशन्स फिलहाल सामने नहीं आई हैं।

    ये iPhone मॉडल होंगे लॉन्च

    एपल के अपकमिंग आईफोन मॉडल्स की बात करें तो iPhone Air 2 और iPhone 18 सीरीज शामिल हैं। इसके साथ ही 2027 में कंपनी iPhone 18e को लॉन्च करेगी। इनमें कंपनी 5G नेटवर्क के लिए इन-हाउस डिजाइन किया हुआ C2 मॉडल ऑफर करेगी। Apple डिजाइन में बदलाव करने की प्लानिंग भी कर रही है। प्रमुख बदलावों की बात करें तो प्रो मॉडल में डायनमिक आइलैंड का साइज छोटा कर सकती है।इसके साथ ही एपल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन भी लॉन्च कर सकती है।

