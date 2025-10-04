Language
    iPhone 17 सीरीज लॉन्च के बाद अब नजरें Apple के अक्टूबर इवेंट पर, ये नए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:33 PM (IST)

    iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के बाद अब सबकी नजरें Apple के अक्टूबर इवेंट पर हैं। माना जा रहा है कि इस महीने कंपनी अपने नए iPad Pro AirTag 2 और Vision Pro जैसे डिवाइस पेश करेगी। हालांकि Apple ने अभी तारीख नहीं बताई है लेकिन पिछले सालों के पैटर्न के आधार पर इसका संभावित टाइमलाइन अक्टूबर मानी जा रही है।

    iPhone 17 लॉन्च के बाद अब सबकी नजरें Apple के अगले प्रोडक्ट्स की तरफ हैं।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iPhone 17 लॉन्च के बाद अब सबकी नजरें Apple के अक्टूबर इवेंट पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने कूपर्टिनो बेस्ड टेक कंपनी अपने लेटेस्ट iPad Pro और स्मार्ट होम डिवाइसेज को शोकेस करेगी। हाल ही में लीक रिपोर्ट्स में M5-पावर्ड iPad Pro, AirTag 2, अपडेटेड Vision Pro और कुछ दूसरे डिवाइसेज के लॉन्च की जानकारी मिली है। हालांकि, Apple ने अभी तक अपने इवेंट की सही तारीख नहीं बताई है, लेकिन पिछले ट्रेंड्स को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपनी जल्द ही अपने अक्टूबर इवेंट का ऐलान करेगी।

    Apple अक्टूबर इवेंट डेट

    पिछले कुछ सालों में Apple ने अपने प्रोडक्ट्स को कभी डेडिकेटेड लॉन्च इवेंट के जरिए और कभी सिर्फ प्रेस रिलीज के जरिए पेश किया है। 2021 में कंपनी ने अपने फॉल इवेंट में M1-पावर्ड MacBook Pro मॉडल्स, AirPods 3 और HomePod mini के नए कलर्स लॉन्च किए थे। ये इवेंट 18 अक्टूबर को हुआ था।

    एक साल बाद, कंपनी ने M2-पावर्ड iPad, 10th-जेनरेशन iPad और थर्ड-जेनरेशन Apple TV 4K को प्रेस रिलीज के ज़रिए पेश किया, वो भी फिर 18 अक्टूबर को। इसके बाद 2023 में कंपनी ने 'Scary Fast' नाम से लाइव इवेंट किया, जो 30 अक्टूबर को हुआ था और इसमें M3-पावर्ड MacBook Pro और iMac पेश किए गए थे।

    पिछले साल, M4-पावर्ड MacBook Pro, iMac और Mac mini मॉडल्स को Apple ने प्रेस रिलीज और एक छोटे इंट्रोडक्शन वीडियो के जरिए लॉन्च किया था। इस पैटर्न को देखकर लगता है कि कंपनी हर दूसरे साल लाइव इवेंट होस्ट करती है। चूंकि 2024 में कोई लाइव इवेंट नहीं हुआ, इसलिए इस साल एक फॉल इवेंट होने की पूरी उम्मीद है।

    पहले कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स को अक्टूबर के मिड में पेश करती थी, लेकिन पिछले दो सालों से ये टाइमलाइन महीने के आखिरी हफ्ते में शिफ्ट हो गई है। ऐसे में Apple का 2025 अक्टूबर इवेंट भी मौजूदा महीने के आखिरी हफ्ते में हो सकता है, यानी 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच।

    अगर ये अनुमान सही साबित होता है, तो लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स की प्री-बुकिंग अगले हफ्ते यानी 7 नवंबर से शुरू हो सकती है। हालांकि, ये सब पिछले ट्रेंड्स पर आधारित अनुमान हैं। लॉन्च करीब होने के कारण उम्मीद है कि Apple जल्द ही iPhone 17 लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा करेगा।

