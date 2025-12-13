1,299 रुपये में लॉन्च हुई ये नई स्मार्टवॉच, हार्ट रेट और ब्लड-ऑक्सीजन करेगी मॉनिटर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lyne Originals ने शुक्रवार को भारत में अपना लेटेस्ट फिटनेस ट्रैकर, Lyne Lancer 19 Pro लॉन्च किया। नए वियरेबल में 2.01-इंच की टचस्क्रीन है और इसमें ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी है, जिससे यूजर्स अपने कनेक्टेड स्मार्टफोन से सीधे अपनी कलाई से कॉल कर और रिसीव कर सकते हैं। Lyne Lancer 19 Pro हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटरिंग को सपोर्ट करता है। ये कई स्पोर्ट्स मोड को सपोर्ट करता है। Lyne Lancer 19 Pro को IPX4 रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि ये स्प्लैश रेजिस्टेंट है। इसमें 210mAh की बैटरी है और दावा किया गया है कि ये एक बार चार्ज करने पर 12 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम देती है।

Line Lancer 19 Pro की भारत में कीमत Line Lancer 19 Pro की भारत में कीमत 1,299 रुपये है। ये देश भर के बड़े ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा। इस वियरेबल को अभी तक Amazon या Flipkart जैसी किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लिस्ट नहीं किया गया है।

Lyne Lancer 19 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Lyne के नए फिटनेस ट्रैकर में 2.01-इंच की टचस्क्रीन है। इसमें ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी है और ये iOS 12 और उसके बाद के वर्जन और Android 9 और उसके बाद के वर्जन वाले डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है। इस वियरेबल में ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर है, जिससे यूजर पेयर्ड स्मार्टफोन को बाहर निकाले बिना स्मार्टवॉच से कॉल कर और रिसीव कर सकते हैं। इसमें वॉयस ट्रांसमिशन के लिए इनबिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर है।

Lyne Lancer 19 Pro में हार्ट रेट मॉनिटरिंग और ब्लड-ऑक्सीजन सैचुरेशन (SpO2) ट्रैकिंग के लिए सेंसर हैं। इसमें डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड हैं, और ये कई हेल्थ और फिटनेस मॉनिटरिंग फीचर्स को सपोर्ट करता है। Lyne Lancer 19 Pro में उपलब्ध एडिशनल फीचर्स में कॉल रिकॉर्डिंग और नोटिफिकेशन अलर्ट शामिल हैं। स्मार्टवॉच यूजर को स्मार्टवॉच से अपने फोन के कैमरे को कंट्रोल करने की भी सुविधा देती है। Lyne Lancer 19 Pro के साथ आपको एक मैग्नेटिक रिस्टबैंड (स्ट्रैप) मिलता है। फिटनेस ट्रैकर में पसीने और पानी से बचाने के लिए IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग है।