    IPL से लेकर महाकुंभ तक, साल 2025 में भारतीयों ने Google पर इन्हें किया सबसे ज्यादा सर्च

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    Google हर साल एक लिस्ट जारी करता है और बताता है कि साल भर गूगल सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया। अब गूगल ईयर इन सर्च का 2025 एडिशन जारी कर ...और पढ़ें

    गूगल ईयर-इन-सर्च का 2025 एडिशन सामने आ गया है। Photo- Gemini AI.

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हर साल की तरह इस बार भी Google ने भारत के लिए अपना Year in Search जारी कर दिया है। ईयर इन सर्च का 2025 एडिशन आ गया है। इसमें ट्रेंडिंग, ओवरऑल AI, और दूसरी कैटेगरी में टॉप ट्रेंडिंग सर्च दिखाए गए हैं। Google ने ट्रेंडिंग सर्च का ‘A से Z’ भी पेश किया है, जिसमें अल्फाबेट का हर अक्षर एक अलग पॉपुलर क्वेरी को दिखाता है। हमारे पास आपके लिए सारी डिटेल्स हैं, आइए जानते हैं।

    Google Year in Search 2025: भारत में 2025 के टॉप ट्रेंडिंग सर्च क्या थे?

    • IPL
    • Google Gemini
    • Asia Cup
    • ICC Champions Trophy
    • Pro Kabbadi League
    • Maha Kumbh
    • Women’s World Cup
    • Grok
    • Saiyaara
    • Dharmendra

    Google का कहना है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भारत में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टर्म था। दूसरे नंबर पर गूगल जेमिनी रहा, उसके बाद एशिया कप तीसरे, ICC चैंपियंस ट्रॉफी चौथे, प्रो कबड्डी लीग पांचवें, महाकुंभ छठे, विमेंस वर्ल्ड कप सातवें, GROK आठवें, सैयारा नौवें और धर्मेंद्र दसवें नंबर पर रहे।

     

    AI कैटेगरी में गूगल जेमिनी सबसे पॉपुलर

    गूगल ने AI से जुड़े टॉप ट्रेंडिंग सर्च भी जारी किए। गूगल Gemini टॉप पर रहा, उसके बाद Gemini AI Photo दूसरे, GROK तीसरे, DeepSeek चौथे, Perplexity पांचवें, Google AI Studio छठे, ChatGPT सातवें, ChatGPT Ghibli Art आठवें, Flow नौवें और Ghibli Style Image Generator दसवें नंबर पर रहा।

    भारत में टॉप ट्रेंड्स की बात करें तो, Gemini Trend पहले, Ghibli Trend दूसरे, 3D Model ट्रेंड तीसरे, Gemini Saree ट्रेंड चौथे और Action Figure Trend पांचवें नंबर पर रहा।

