IPL से लेकर महाकुंभ तक, साल 2025 में भारतीयों ने Google पर इन्हें किया सबसे ज्यादा सर्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हर साल की तरह इस बार भी Google ने भारत के लिए अपना Year in Search जारी कर दिया है। ईयर इन सर्च का 2025 एडिशन आ गया है। इसमें ट्रेंडिंग, ओवरऑल AI, और दूसरी कैटेगरी में टॉप ट्रेंडिंग सर्च दिखाए गए हैं। Google ने ट्रेंडिंग सर्च का ‘A से Z’ भी पेश किया है, जिसमें अल्फाबेट का हर अक्षर एक अलग पॉपुलर क्वेरी को दिखाता है। हमारे पास आपके लिए सारी डिटेल्स हैं, आइए जानते हैं।

Dharmendra Google का कहना है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भारत में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टर्म था। दूसरे नंबर पर गूगल जेमिनी रहा, उसके बाद एशिया कप तीसरे, ICC चैंपियंस ट्रॉफी चौथे, प्रो कबड्डी लीग पांचवें, महाकुंभ छठे, विमेंस वर्ल्ड कप सातवें, GROK आठवें, सैयारा नौवें और धर्मेंद्र दसवें नंबर पर रहे।