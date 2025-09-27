3 नवंबर से LinkedIn AI ट्रेनिंग के लिए करेगा आपका डेटा इस्तेमाल, ऐसे करें शेयरिंग बंद
LinkedIn 3 नवंबर 2025 से अपने यूजर्स का डेटा AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। इसमें प्रोफाइल डिटेल्स रिज्यूमे पोस्ट आर्टिकल्स और कमेंट्स जैसी जानकारी शामिल होगीं। हालांकि मैसेजेस पासवर्ड और पेमेंट डिटेल्स सुरक्षित रहेंगे। ये सेटिंग्स डिफॉल्ट रूप से ऑन होंगी लेकिन यूजर्स इसे सेटिंग्स से बंद कर सकते हैं ताकि उनका डेटा आगे AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल न हो।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सभी LinkedIn यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर आने वाले इस बदलाव पर ध्यान देने की जरूरत है। ये उनकी पर्सनल डेटा को AI ट्रेनिंग में डाल सकता है। जॉब-सर्चिंग दिग्गज कंपनी ने कन्फर्म किया है कि 3 नवंबर 2025 से आपका डेटा AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
कौन सा डेटा इस्तेमाल होगा?
LinkedIn ने साफ किया है कि आपकी प्रोफाइल डिटेल्स, रिज्यूमे, पोस्ट, आर्टिकल्स, पोल रिस्पॉन्स, कॉन्ट्रिब्यूशन्स और कमेंट्स का इस्तेमाल AI सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए किया जाएगा।
आपको पर्सनल मैसेजेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि LinkedIn ने क्लियर किया है कि इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पेमेंट मेथड ऑप्शन्स और मेंबर द्वारा दिए गए सैलरी या जॉब एप्लीकेशन डेटा को भी यूज नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही डेटा शेयर होगा जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है।
लेकिन चिंता की बात ये है कि ये सेटिंग्स डिफॉल्ट रूप से ऑन होंगी। इसका मतलब है कि आपको पता भी न चलेगा कि कब आपका डेटा AI सिस्टम्स की ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि राहत की बात है कि आपके पास इसे बंद करने का ऑप्शन होगा। आइए यहां जानते हैं कि LinkedIn पर AI ट्रेनिंग के लिए को न देने के लिए डेटा शेयरिंग को कैसे बंद करें।
LinkedIn पर AI ट्रेनिंग के लिए डेटा शेयरिंग बंद करने का तरीका:
- सबसे पहले LinkedIn ऐप की सेटिंग्स में जाएं।
- यहां Data Privacy पर टैप करें।
- अब Data for Generative AI Improvement पर क्लिक करें।
- बस इसे टॉगल करके ऑफ कर दें।
हालांकि ध्यान रहे कि डेटा शेयरिंग को अभी बंद करने का मतलब ये होगा कि आपका डेटा आगे AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जितना डेटा अभी तक LinkedIn ने ले लिया है, वो पहले से ही कंपनी के पास रहेगा और जनरेटिव AI ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाएगा।
