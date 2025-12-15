10000mAh से बड़ी बैटरी और तगड़े प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ Lenovo Idea Tab Plus, कीमत भी है बजट में

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lenovo Idea Tab Plus भारत में लॉन्च हो चुका है। लेनोवो ने इस टैबलेट को भारत में 8GB और 12GB रैम के दो ऑप्शन में लॉन्च किया है। यह टैबलेट MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर के साथ मार्केट में पेश किया गया है। कंपनी ग्लोबल मार्केट में इस टैब को पहले ही लॉन्च कर चुकी है। अब यह टैबलेट इंडियन मार्केट में भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। यहां हम आपको लेनोवो के लेटेस्ट टैब के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Lenovo Idea Tab Plus की कीमत Lenovo Idea Tab Plus का बेस वेरिएंट 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ 27999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही इसका दूसरा वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी कीमत 30,999 रुपये है। 12GB रैम वाले मॉडल ओनली वाई-फाई के साथ भी आता है, जिसकी कीमत भी 27999 रुपये है। तीनों मॉडल के साथ कंपनी बॉक्स में Tab Pen स्टायलस भी दे रही है।

लेनोवो के इस टैबलेट की भारत में प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। भारत में इसकी सेल 22 दिसंबर से शुरू होगी। इसे लेनोवो की वेबसाइट और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन से खरीदा जा सकता है। इस टैब को लूना ग्रे और क्लाउड ग्रे दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।