    iPhone 16 Pro Max जैसा दिखने वाला शानदार 5G फोन: 5,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा भी

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:00 PM (IST)

    लावा जल्द ही भारतीय बाजार में लावा शार्क 2 नाम से नया 5G फोन लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने लॉन्च से पहले ही कुछ स्पेसिफिकेशन्स बताए हैं। फोन में 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और AI फीचर्स होंगे। इसका डिजाइन iPhone 16 Pro Max जैसा है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.75-इंच का HD+ डिस्प्ले और ऑक्टा-कोर यूनिसोक T765 चिपसेट होगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। लावा जल्द ही भारतीय बाजार में अपना एक और नया 5G फोन लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी अब Lava Shark 2 के नाम से नए फोन को पेश करने की तैयारी कर रही है जिसे लावा शार्क 5G के अपग्रेड के तौर पर पेश किया जाएगा। कंपनी ने डिवाइस के लॉन्च से पहले ही इसके इसके कुछ स्पेसिफिकेशन का खुलासा कर दिया है।

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कंपनी ने पोस्ट करते हुए फोन को टीज किया है जहां तस्वीर में लावा शार्क 2 में 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है। यह डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI फीचर्स से भी लैस होगा। चलिए इसके बारे में जानें...

    iPhone 16 Pro Max जैसा है डिजाइन

    कंपनी ने X पर एक पोस्ट में घोषणा की कि उनके आगामी स्मार्टफोन में 50-मेगापिक्सल का AI ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। टीजर इमेज में एक कैमरा आइलैंड दिखाई दे रहा है जो काफी हद तक iPhone 16 Pro Max जैसा दिख रहा है। कैमरा आइलैंड के अंदर 50MP AI कैमरा ब्रांडिंग दिखाई दे रही है और इसमें LED फ्लैश लाइट दिखाई दे रही है।

    बता दें कि कंपनी ने इससे पहले लावा शार्क 2 के डिजाइन का खुलासा किया था। हालांकि नए वाले डिवाइस में मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा बदलाव नहीं हैं। इस बार हैंडसेट में फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए वाटरड्रॉप-स्टाइल नॉच कट आउट का इस्तेमाल किया गया है। जबकि पावर और वॉल्यूम बटन फ्रेम के दाईं ओर रखे गए हैं, जबकि बाईं ओर जगह खाली है।

    Lava Shark 2 के स्पेसिफिकेशन

    फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिवाइस में 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.75-इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। हैंडसेट ऑक्टा-कोर 6nm यूनिसोक T765 चिपसेट से लैस हो सकता है। साथ ही फोन में 4GB रैम और 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल सकती है। डिवाइस में 4GB तक का वर्चुअल रैम एक्सपेंशन सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा फोन में 18W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट वाली 5,000mAh की बैटरी हो सकती है।

