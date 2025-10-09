120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा लावा का नया स्मार्टफोन, मिलेगा 5G का सपोर्ट
Lava Shark 2 5G स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने लॉन्च से पहले इसके डिस्प्ले के बारे में जानकारी दी है। लावा के अपकमिंग फोन में 6.75 इंच का डिस्प्ले और 120Hz का रिफ्रेश रेट होगा। यह फोन ब्लैक और सिल्वर रंग में उपलब्ध होगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी होगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava इन दिनों Lava Shark 2 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस फोन के लॉन्च से पहले लावा ने इसके डिस्प्ले को लेकर कुछ डिटेल शेयर की है। लावा का अपकमिंग स्मार्टफोन बड़ी स्क्रीन साइज और HD+ रेजोल्यूशन के साथ मार्केट में एंट्री करेगा। इसके साथ ही लावा के इस फोन का रिफ्रेश रेट भी इंप्रूव किया गया है। यहां हम आपको लावा के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।
Lava Shark 2 की संभावित स्पेसिफिकेशन्स
Lava ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर किया है। कंपनी ने बताया है कि Lava Shark 2 स्मार्टफोन में 6.75 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। इस फोन की डिस्प्ले में सेल्फी कैमरा की प्लेसमेंट के लिए पंच होल कटआउट मिलेगा। इस फोन की डिस्प्ले का साइज और रेजोल्यूशन Lava Shark 5G स्मार्टफोन जैसी ही है। हालांकि, कंपनी ने रिफ्रेश रेट अपग्रेड किया है। इससे पहले कंपनी ने शार्क सीरीज के पहले फोन में 90Hz का पैनल दिया था।
Lava Shark 2 स्मार्टफोन को दो कलर ऑप्शन - ब्लैक और सिल्वर में लॉन्च किया जाएगा। इन कवर वेरिएंट्स के नाम कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। टीजर इमेज से पता चलता है कि इस फोन को ग्लॉसी बैक पैनल के साथ लॉन्च किआ जाएगा। इस फोन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में स्क्वायर शेप कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा।
इस फोन के दाएं ओर पावर बटन और वॉल्यूम बटन के साथ SIM ट्रे देखने को मिलेगा। इस फोन के बॉटम में स्पीकर ग्रिल, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिलेगा।
