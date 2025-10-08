Lava का 50MP कैमरा वाला शानदार बजट फोन, iPhone जैसा डिजाइन भी

लावा जल्द ही भारतीय बाजार में Lava Shark 2 नाम से एक नया 5G फोन लॉन्च करने जा रहा है। यह Lava Shark 5G का अपग्रेड होगा। कंपनी ने लॉन्च से पहले दो कलर वैरिएंट टीज किए हैं। फोन का डिजाइन Bold N1 Pro 5G से मिलता-जुलता है। इसमें 50MP AI कैमरा और शाइनी बैक डिजाइन होगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। लावा जल्द ही इंडियन मार्केट में एक और जबरदस्त 5G फोन लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस बार Lava Shark 2 के नाम से नया फोन लेकर आ रही है, जो Lava Shark 5G का अपग्रेड होने वाला है। कंपनी ने डिवाइस के लॉन्च से पहले आगामी हैंडसेट के दो कलर वैरिएंट टीज किए हैं। फोन का डिजाइन भी सामने आ गया है। यह फोन Lava के एक अन्य स्मार्टफोन, Bold N1 Pro 5G से काफी मिलता-जुलता लग रहा है। चलिए इस डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Lava Shark 2 के संभावित स्पेसिफिकेशन कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में नए डिवाइस को टीज किया है और बताया है कि आगामी स्मार्टफोन दो कलर ब्लैक और सिल्वर में आएगा। हालांकि कंपनी ने कलर ऑप्शंस के सटीक नामों का खुलासा अभी नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि फोन का फ्रेम रियर पैनल के कलर जैसा ही है।Lava Shark 2 में शाइनी बैक डिजाइन देखने को मिल सकता है, जिसमें ऊपरी बाएं कोने में एक चौकोर कैमरा डेको और नीचे Lava ब्रांडिंग देखने को मिलेगी।

Lava Shark 2 के कैमरा स्पेक्स लावा के इस डिवाइस में कैमरा आइलैंड के अंदर तीन सेंसर और एक LED फ्लैश मिलती है। डेको के अंदर 50MP AI कैमरा लिखा हुआ है। कंपनी ने पहले कन्फर्म किया था कि आगामी लावा शार्क 2 में 50-मेगापिक्सल का AI-एन्हांस्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है।

टीजर इमेज के मुताबिक आगामी डिवाइस के बाईं ओर सिम ट्रे के लिए एक स्लॉट दिखा रहा है, जबकि पावर और वॉल्यूम बटन दाईं ओर रखा गया है। पिछले टीजर में स्पीकर ग्रिल, 3.5 मिमी हेडफोन जैक और नीचे की तरफ एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट देखने को मिला था। यह एक बजट फोन होने वाला है।