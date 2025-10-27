Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सिर्फ 6,999 में Lava ने लॉन्च किया 5000mAh बैटरी वाला शानदार फोन, 6.75-इंच स्क्रीन और 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    लावा ने Lava SHARK 2 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 6,999 रुपये है। इसमें 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 50MP का कैमरा है। यह फोन 1.8 GHz ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 5000mAh बैटरी के साथ आता है। यह अक्टूबर से लावा के सभी रिटेल स्टोर पर उपलब्ध होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। लावा ने हाल ही में शार्क सीरीज का लेटेस्ट बजट 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने Lava SHARK 2 4G के नाम से पेश किया गया है। यह इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए शार्क का अपग्रेड डिवाइस बताया जा रहा है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.75-इंच की HD+ LCD स्क्रीन देखने को मिल रही है। साथ ही फोन में और भी कई अपग्रेड किए गए हैं। हालांकि सबसे खास इस फोन की कीमत है जो इस प्राइस पर काफी जबरदस्त फीचर्स ऑफर कर रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lava SHARK 2 4G के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.75-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही इस डिवाइस में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ एंड्रॉइड 15 मिलता है। डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें 1.8 GHz ऑक्टा-कोर UNISOC T7250 12nm प्रोसेसर, माली-G57 MP1 GPU का इस्तेमाल किया गया है। डिवाइस में आपको 4GB तक रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और माइक्रोएसडी कार्ड के साथ 2TB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी का भी ऑप्शन मिलता है।

    कैमरा की बात करें तो डिवाइस में आपको 50MP रियर कैमरा और LED फ़्लैश मिलती है। जबकि सामने की तरफ सेल्फी के लिए डिवाइस में 8MP फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलता है। साथ ही डिवाइस में साइड-माउंटेड फ़िंगरप्रिंट स्कैनर और 3.5mm ऑडियो जैक के साथ FM रेडियो, बॉटम-पोर्टेड स्पीकर मिलते हैं। यह डिवाइस डुअल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 b/g/n (2.4GHz), ब्लूटूथ 5.2, GPS, USB टाइप-C को सपोर्ट करता है। इसके अलावा डिवाइस में 18W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी मिलती है।

    Lava SHARK 2 4G की कीमत और उपलब्धता

    लावा शार्क 2 4G एक्लिप्स ग्रे और ऑरोरा गोल्ड कलर में आता है और इसकी शुरुआती कीमत 6,999 रुपये है। डिवाइस अक्टूबर से सभी लावा रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

    यह भी पढ़ें- हां हां... सिर्फ 1 रुपये में BSNL दे रहा है डेली 2GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी