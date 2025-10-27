सिर्फ 6,999 में Lava ने लॉन्च किया 5000mAh बैटरी वाला शानदार फोन, 6.75-इंच स्क्रीन और 50MP कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। लावा ने हाल ही में शार्क सीरीज का लेटेस्ट बजट 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने Lava SHARK 2 4G के नाम से पेश किया गया है। यह इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए शार्क का अपग्रेड डिवाइस बताया जा रहा है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.75-इंच की HD+ LCD स्क्रीन देखने को मिल रही है। साथ ही फोन में और भी कई अपग्रेड किए गए हैं। हालांकि सबसे खास इस फोन की कीमत है जो इस प्राइस पर काफी जबरदस्त फीचर्स ऑफर कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Lava SHARK 2 4G के स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.75-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही इस डिवाइस में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ एंड्रॉइड 15 मिलता है। डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें 1.8 GHz ऑक्टा-कोर UNISOC T7250 12nm प्रोसेसर, माली-G57 MP1 GPU का इस्तेमाल किया गया है। डिवाइस में आपको 4GB तक रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और माइक्रोएसडी कार्ड के साथ 2TB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी का भी ऑप्शन मिलता है।

कैमरा की बात करें तो डिवाइस में आपको 50MP रियर कैमरा और LED फ़्लैश मिलती है। जबकि सामने की तरफ सेल्फी के लिए डिवाइस में 8MP फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलता है। साथ ही डिवाइस में साइड-माउंटेड फ़िंगरप्रिंट स्कैनर और 3.5mm ऑडियो जैक के साथ FM रेडियो, बॉटम-पोर्टेड स्पीकर मिलते हैं। यह डिवाइस डुअल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 b/g/n (2.4GHz), ब्लूटूथ 5.2, GPS, USB टाइप-C को सपोर्ट करता है। इसके अलावा डिवाइस में 18W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी मिलती है।