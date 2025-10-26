हां हां... सिर्फ 1 रुपये में BSNL दे रहा है डेली 2GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी इन दिनों नया सिम खरीदने की सोच रहे हैं? या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए सस्ता और बेहतर नेटवर्क विकल्प तलाश रहे हैं, तो बीएसएनएल आपके लिए एक कमाल का ऑफर लाया है। दरअसल, भारत संचार निगम लिमिटेड ने इस फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक जबरदस्त ऑफर पेश किया है, जिसके तहत कंपनी नए यूजर्स को सिर्फ ₹1 में बीएसएनएल 4जी सिम कार्ड दे रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह ऑफर नए ग्राहकों के लिए है और कंपनी का मकसद है कि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग बीएसएनएल की 4जी सर्विस का लाभ उठा सकें। हाल ही में कंपनी ने देशभर में 4जी नेटवर्क लॉन्च किया है और कहा जा रहा है कि कंपनी का 5जी नेटवर्क भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। आइए पहले जानते हैं क्या है ये एक रुपये वाला ऑफर...

क्या है BSNL का ₹1 वाला ऑफर? दरअसल BSNL के इस स्पेशल दिवाली ऑफर के तहत नए यूजर्स को मात्र ₹1 में नया 4G सिम कार्ड दिया जा रहा है। सिम एक्टिवेट होने पर ग्राहकों को इसमें कई फायदे मिलेंगे जैसे सबसे पहले तो 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। बीएसएनएल के इस शानदार ऑफर के तहत ग्राहकों को रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी इस प्लान में हर दिन 100 एसएमएस की सुविधा भी दे रही है। इसके अलावा, आप इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग का भी आनंद ले सकते हैं। यानी सिर्फ ₹1 में आप पूरे महीने अनलिमिटेड कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट का मजा ले सकते हैं।

₹1 में कैसे पाएं BSNL का सिम? इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए आपको अपने नजदीकी BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर या रिटेलर आउटलेट पर जाना है। यहां आपको आधार कार्ड या वैध ID प्रूफ दिखाना होगा। KYC प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको नया SIM सिर्फ ₹1 चार्ज देकर मिल जाएगा।