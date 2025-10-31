Language
    Lava Probuds N33 नेकबैंड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ लॉन्च, कीमत बस इतनी!

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:01 PM (IST)

    Lava  के ऑडियो ब्रांड प्रोबड्स ने एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन (ANC) वाला पहला नेकबैंड प्रोबड्स N33 लॉन्च किया है। इसमें 13mm डायनमिक बेस ड्राइवर, 30dB तक नॉइस रिडक्शन और ENC सपोर्ट है। गेमिंग के लिए 45ms लो लेटेंसी मोड दिया गया है। 300mAh बैटरी के साथ यह 40 घंटे तक का प्लेटाइम देता है। इसकी कीमत 1,299 रुपये है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava के ऑडियो ब्रांड Probud ने अपना पहला नेकबैंड Probuds N33 लॉन्च किया है। यह नेकबैंड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ मार्केट में उतारा गया है। यह नेकबैंड मैटेलिक फिनिश, फ्लैक्सीबल बिल्ड और 13mm डायनमिक बेस ड्राइवर के साथ पेश किया गया है। यह नेकबैंड म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

    Lava Probuds N33 के फीचर्स

    Probuds N33 नेकबैंड का एएनसी 30dB तक नॉइस रिड्यूस करता है। इसके साथ इसमें इन्वायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन (ENC) का भी सपोर्ट दिया गया है, जो कॉलिंग के दौरान वॉइस क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है। गेमिंग की बात करें तो इस नेकबैंड का Pro Game Mode 45 ms लो लेटेंसी सपोर्ट करता है और गेमप्ले या वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान साउंड सिकोनाइज बेहतर करता है।

    इसमें 300mAh की बैटरी दी गई है, जो बिना एक्टिव नॉइस के 40 घंटे तक और एएनसी के साथ 31 घंटे का बैटरी बैकअप ऑफर करता है। कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में 10 घंटे का प्लेबैक ऑफर करता है। इसमें चार्जिंग के लिए कंपनी ने Type-C पोर्ट दिया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth v5.4 दिया गया है। इसके साथ ही यह नेकबैंड डुअल डिवाइस पीयरिंग सपोर्ट करता है।

    Probuds N33 नेकबैंड में ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल के लिए मैग्नेटिक हॉल स्विच दिया है। इसके साथ ही म्यूजिक और कॉल मैनेज करने के लिए इन-लाइन बटन दिए गये हैं। यह नेकबैंड IPX5 रेटिंग के साथ आता है।

    Lava Probuds N33 की कीमत

    Lava Probuds N33 को कंपनी ने 1,299 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह नेकबैंड Obsidian Black और Cosmic Teal Green कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इसे कंपनी के ऑफिशियल ई-स्टोर और पार्टनर रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है।

