Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देसी कंपनी का 7,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, मेटैलिक फ्रेम और 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:30 PM (IST)

    लावा जल्द ही भारत में अपना नया 5G स्मार्टफोन, लावा अग्नि 4 लॉन्च करने वाला है। इस फोन में मेटैलिक बॉडी और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 7,000mAh की बैटरी और मीडियाटेक चिपसेट भी होगा। लावा अग्नि 4 की कीमत 25,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है। यह अग्नि 3 का अपग्रेड वर्जन है।

    prefferd source google
    Hero Image

    देसी कंपनी का 7,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, मेटैलिक फ्रेम और 50MP कैमरा भी 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। लावा जल्द ही एक और शानदार 5G फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी लावा अग्नि 4 के नाम से पेश करने जा रही है। यह हैंडसेट नवंबर में भारत में लॉन्च होने जा रहा है। लेटेस्ट टीजर से अब ये पता चलता है कि फोन में मेटल बॉडी और मेटैलिक फिनिश देखने को मिलने वाली है, जो पिछले मॉडल की तुलना में डिजाइन में एक बड़ा अपग्रेड है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतना ही नहीं कुछ रिपोर्ट्स में फोन की स्पेसिफिकेशन और इसकी अनुमानित कीमत भी सामने आ गई है, जिससे संकेत मिलता है कि लावा अग्नि 4 भारत में मिड-रेंज सेगमेंट में लॉन्च हो सकता है। यह हैंडसेट अग्नि 3 का अपग्रेड मॉडल होने वाला है, जिसे अक्टूबर 2024 में पीछे की तरफ एक सेकेंडरी मिनी AMOLED स्क्रीन के साथ पेश किया गया था।

    नए टीजर में दिखा फोन की डिजाइन

    कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में कन्फर्म किया था कि लावा अग्नि 4 हैंडसेट नवंबर में लॉन्च होगा। वहीं, अब लावा ने अपनी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में फोन को फिर से टीज किया है जिससे संकेत मिलता है कि फोन में एक प्रीमियम मेटल डिजाइन देखने को मिलेगा, जो अपने पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर है।

    हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड कैमरा आइलैंड

    रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि हैंडसेट में एक मेटैलिक मिडल फ्रेम मिल सकता है। पोस्ट के साथ दी गई तस्वीर में मेटैलिक फिनिश वाला पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिखाई दे रहा है। इससे पिछली रिपोर्ट में बताया गया था कि पीछे की तरफ एक हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड कैमरा आइलैंड देखने को मिल सकता है, जिसमें भी मेटैलिक फिनिश हो सकती है।

    Lava Agni 4 की संभावित कीमत

    आगामी लावा हैंडसेट की कीमत लगभग 25,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है। फोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट और 6.78-इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है जो फुल-एचडी+ है। डिवाइस में 4nm मीडियाटेक 8350 चिपसेट मिल सकता है। साथ ही डिवाइस में UFS 4.0 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल सकती है। डिवाइस में 7,000mAh की बड़ी बैटरी और पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है।

    यह भी पढ़ें- Realme का 7,000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और IP69 रेटिंग भी