देसी कंपनी का 7,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, मेटैलिक फ्रेम और 50MP कैमरा भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। लावा जल्द ही एक और शानदार 5G फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी लावा अग्नि 4 के नाम से पेश करने जा रही है। यह हैंडसेट नवंबर में भारत में लॉन्च होने जा रहा है। लेटेस्ट टीजर से अब ये पता चलता है कि फोन में मेटल बॉडी और मेटैलिक फिनिश देखने को मिलने वाली है, जो पिछले मॉडल की तुलना में डिजाइन में एक बड़ा अपग्रेड है।

इतना ही नहीं कुछ रिपोर्ट्स में फोन की स्पेसिफिकेशन और इसकी अनुमानित कीमत भी सामने आ गई है, जिससे संकेत मिलता है कि लावा अग्नि 4 भारत में मिड-रेंज सेगमेंट में लॉन्च हो सकता है। यह हैंडसेट अग्नि 3 का अपग्रेड मॉडल होने वाला है, जिसे अक्टूबर 2024 में पीछे की तरफ एक सेकेंडरी मिनी AMOLED स्क्रीन के साथ पेश किया गया था।

नए टीजर में दिखा फोन की डिजाइन कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में कन्फर्म किया था कि लावा अग्नि 4 हैंडसेट नवंबर में लॉन्च होगा। वहीं, अब लावा ने अपनी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में फोन को फिर से टीज किया है जिससे संकेत मिलता है कि फोन में एक प्रीमियम मेटल डिजाइन देखने को मिलेगा, जो अपने पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर है।