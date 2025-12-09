5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और तगड़े फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ Lava Play Max 5G, कीमत भी है कम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava Play Max 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह Lava Play सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जिसे कंपनी ने दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। लावा का यह फोन MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट के साथ बाजार में उतारा गया है। Lava Play Max के खूबियों की बात करें तो इसमें 6.72-इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इस फोन में 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके साथ ही फोन में 5,000mAh की बैटरी और 33W चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।

Lava Play Max 5G की कीमत Lava Play Max 5G स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। इसके साथ ही दूसरा वेरिएंट 8 जीबी रैम के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है। यह फोन Deccan Black और Himalayan White कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है।

Lava Play Max 5G स्पेसिफिकेशन्स Lava Play Max 5G स्मार्टफोन में 6.72-इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। यह फोन MediaTek Dimensity 7300 SoC के साथ आता है, जो 8GB तक की LPDDR4X RAM और 128GB की UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट करता है। लावा का यह फोन Android 15 पर रन करता है।

इस फोन में कंपनी ने वर्चुअल रैम फीचर भी दिया है। इसकी मदद से फोन की रैम को 8 जीबी तक एक्सटेंड किया जा सकता है। लावा के इस फोन में माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है, जो 1TB तक स्टोरेज सपोर्ट करता है।

फोटोग्राफी की बात करें तो इस फोन में 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। इस फोन का रियर कैमरा इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट करता है। यह कैमरा 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।