Lava Agni 4 की सेल भारत में शुरू, 24,999 रुपये में मिल रहा 256GB स्टोरेज और 50MP OIS कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava Agni 4 की बिक्री भारत में आज यानी 25 नवंबर से शुरू कर दी गई है। Agni 4 को पिछले हफ्ते भारत में सब-25K सेगमेंट में पेश किया गया था। Agni 4 के साथ, Lava इस बार अपने प्रीमियम डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर पर भरोसा कर रही है। पिछले मॉडल की तरह ये किसी इनोवेटिव रियर डिस्प्ले पर फोकस नहीं करता।

Lava Agni 4 की कीमत और ऑफर्स Lava Agni 4 की भारत में कीमत 24,999 रुपये से शुरू होती है, जो इसके बेस 8GB/256GB वेरिएंट के लिए है। Lava Agni 4 दो कलर ऑप्शन्स में आता है- फैंटम ब्लैक और लूनर मिस्ट।

Lava Agni 4 की सेल आज दोपहर 12 बजे से Amazon पर शुरू हो गई है। पहले दिन लॉन्च ऑफर के तौर पर कस्टमर क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 2,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट पा सकते हैं, जिससे कीमत घटकर 22,999 रुपये रह जाएगी।

Lava Agni 4 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Lava Agni 4 स्टॉक Android 15 पर चलता है और कंपनी तीन मेजर OS अपग्रेड और चार साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा की है। फोन में 6.67-इंच का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 2,400 निट्स पीक ब्राइटनेस और 446 PPI मिलता है। फोन में एल्युमिनियम अलॉय फ्रेम, 1.7mm यूनिफॉर्म बेजल्स, मैट AG ग्लास बैक, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन, सुपर एंटी-ड्रॉप डायमंड फ्रेम और IP64 रेटिंग शामिल है।

इसमें MediaTek Dimensity 8350 चिप है, जिसके साथ 8GB LPDDR5X RAM और 256GB UFS 4.0 स्टोरेज दी गई है। कंपनी का दावा है कि इसका AnTuTu v10 स्कोर 1.4 मिलियन से ऊपर जाता है। हीट मैनेजमेंट के लिए फोन में 4,300 sq mm VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP OIS मेन सेंसर और 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। जबकि, 50MP फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरा 4K 60fps वीडियो सपोर्ट करते हैं।