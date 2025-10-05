लॉन्च से पहले Amazon पर 5,698 रुपये में लिस्ट हुआ ये नया फोन, 13MP कैमरा और 5000mAh बैटरी से है लैस

Lava जल्द ही भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Lava Bold N1 Lite लॉन्च कर सकती है। ये फोन कंपनी की Bold N1 सीरीज का लेटेस्ट मॉडल होगा और Amazon पर लिस्ट हो चुका है। लिस्टिंग के मुताबिक इसमें 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले 13MP AI कैमरा 64GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी मिलेगी। फोन को फिलहाल 6699 रुपये की कीमत पर लिस्ट किया गया है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava Bold N1 Lite जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। कंपनी की ओर से किसी आधिकारिक ऐलान से पहले ही ये हैंडसेट एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो गया है। ये Lava Bold N1 सीरीज का नया एडिशन हो सकता है, जिसमें फिलहाल Lava Bold N1 और Lava Bold N1 Pro मॉडल शामिल हैं। लिस्टिंग के मुताबिक, अपकमिंग Lava Bold N1 Lite 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले, 13-मेगापिक्सल AI रियर कैमरा, 64GB इंटरनल स्टोरेज और 5,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च होगा।

Lava Bold N1 Lite की भारत में संभावित कीमत Amazon पर Lava Bold N1 Lite की लिस्टिंग दिखाई दे रही है, जिसकी कीमत 6,699 रुपये दी गई है। हालांकि, ई-कॉमर्स साइट इस पर फिलहाल डिस्काउंट दे रही है और ये फोन 5,698 रुपये की कम कीमत पर रिटेल हो रहा है।

स्मार्टफोन की लिस्टिंग के मुताबिक ये दो कलर ऑप्शन में आएगा- क्रिस्टल ब्लू और क्रिस्टल गोल्ड। फिलहाल Amazon पर इसका एक ही वेरिएंट दिख रहा है और किसी दूसरे RAM या स्टोरेज वेरिएंट का जिक्र नहीं है। Lava Bold N1 Lite के संभावित स्पेसिफिकेशन्स लिस्टिंग के मुताबिक, Lava Bold N1 Lite में 6.75-इंच HD+ (720 x 1,600 पिक्सल) LCD स्क्रीन होगी, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और 269 PPI पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। पैनल में फ्रंट सेल्फी कैमरा के लिए होल-पंच कटआउट होगा। हैंडसेट के डायमेंशन 165.0 x 76.0 x 9.0mm बताए गए हैं और इसका वजन 193 ग्राम है।

Lava Bold N1 Lite को एक अनस्पेसिफाइड UniSoc ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ लिस्ट किया गया है। इसमें 3GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज है। RAM को वर्चुअली बढ़ाकर 6GB तक किया जा सकता है। फोन Android 15 पर रन करता है।

लिस्टिंग के मुताबिक, फोटोग्राफी के सेक्शन की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 13-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और एक अनस्पेसिफाइड सेकेंडरी सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलेगा। ये फोन 1080p रेजोल्यूशन पर 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा।