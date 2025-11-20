Lava Agni 4 लॉन्च: 5,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन AI फीचर्स भी
लावा ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Lava Agni 4 लॉन्च कर दिया है। इस फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले और मीडियाटेक 8350 चिपसेट है। इसमें 50MP का कैमरा और 5,000mAh की बैटरी है। Lava Agni 4 में कई AI फीचर्स भी दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत 22,999 रुपये है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। लावा ने भारत में अपना एक और नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने Lava Agni 4 के नाम से पेश किया है। बताया जा रहा है कि ये डिवाइस लावा अग्नि 3 का ही सक्सेसर है, जिसे पिछले साल अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। ये लेटेस्ट हैंडसेट अपने पिछले मॉडल की तुलना में कई बड़े अपग्रेड लेकर आया है जहां डिवाइस में इस बार 6.67-इंच का 120Hz वाला फ्लैट AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है।
साथ ही इस बार डिवाइस में एल्यूमीनियम एलॉय मेटल फ्रेम मिलता है। इतना ही नहीं फोन में पावरफुल मीडियाटेक 8350 चिपसेट भी मिल रहा है। चलिए फोन के अन्य फीचर्स जानने से पहले इसकी कीमत पर एक नजर डालते हैं...
Lava Agni 4 की कीमत और कहां से खरीदें?
कीमत की बात करें तो लावा के इस डिवाइस की शुरुआती कीमत 22,999 रुपये है जिसमें आपको 8GB RAM और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाला एकमात्र वेरिएंट मिलता है। हालांकि, ब्रांड का कहना है कि ये शुरुआती कीमत है, जिसमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऑफर भी शामिल हैं। डिवाइस को आप दो कलर ऑप्शन जैसे फैंटम ब्लैक और लूनर मिस्ट में खरीद सकते हैं। डिवाइस की सेल 25 नवंबर को दोपहर 12 बजे IST से Amazon पर शुरू होगी।
Lava Agni 4 के स्पेसिफिकेशन्स
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो लावा के इस डिवाइस में 6.67 इंच की फ्लैट AMOLED डिस्प्ले मिलती है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। फोन की लोकल पीक ब्राइटनेस 2,400 निट्स तक जा सकती है। डिवाइस स्टॉक एंड्रॉयड 15 से लैस है। कंपनी इस फोन को तीन एंड्रॉयड अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट देगी।
डिवाइस में सामने की तरफ 1.7mm इक्विलेटरल बेजेल्स वाला एल्यूमीनियम एलॉय मेटल फ्रेम देखने को मिल रहा है जो इसे एक अलग लुक देता है जबकि पीछे की तरफ मैट AG ग्लास दिया गया है। इतना ही नहीं इस फोन में बेहतर ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए सुपर एंटी-ड्रॉप डायमंड फ्रेम, स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी दिया गया है।
फोन में पावरफुल मीडियाटेक 8350 चिपसेट और 8GB LPDDR5X रैम देखने को मिलती है जिसके साथ 256GB UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है। फोन का AnTuTu स्कोर भी काफी अच्छा जहां इस फोन की 1.4 मिलियन से ज्यादा का स्कोर किया है। डिवाइस में थर्मल को मैनेज करने के लिए 4,300 sq mm के हीट डिसिपेशन एरिया वाला VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ है जो फोन को ठंडा रखने में मदद करता है।
Lava Agni 4 के कैमरा फीचर्स
फोरोग्राफी के लिए डिवाइस में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। डिवाइस में f/1.88 अपर्चर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। साथ ही फोन में 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा भी दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन में EIS सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। दोनों फ्रंट और रियर कैमरा से आप 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं।
बेहतरीन AI फीचर्स से है लैस
लावा के इस शानदार डिवाइस में वायु AI देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये नैचुरल और बातचीत से सीखने में मदद करता है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में वॉयस कमांड के जरिए सिस्टम-लेवल के कई काम आसानी से किए जा सकते हैं।
डिवाइस में AI एजेंट भी हैं, जिनमें AI मैथ टीचर, AI इंग्लिश टीचर, AI मेल और फीमेल साथी के साथ-साथ फोन में AI होरोस्कोप, AI टेक्स्ट असिस्टेंट, AI कॉल समरी, AI फोटो एडिटर, AI इमेज जेनरेटर समेत काफी कुछ मिल रहा है। इसके अलावा डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी और 66W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
