Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगले महीने लॉन्च होगा Lava Agni 4, 25 हजार से कम हो सकती है कीमत; जानें क्या कुछ हो सकता है खास?

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:00 AM (IST)

    Lava अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Lava Agni 4 को भारत में लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर पहला टीजर जारी कर दिया है जिसमें फोन का ब्लैक शेड और नया कैमरा डिजाइन दिख रहा है। फोन में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट 6.78-इंच डिस्प्ले और 7000mAh बैटरी जैसी पावरफुल स्पेसिफिकेशन मिलने की उम्मीद है। ये फोन पिछले साल लॉन्च हुए Lava Agni 3 का सक्सेसर होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    Lava Agni 4 भारत में जल्द लॉन्च होने जा रहा है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava Agni 4 को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। घरेलू स्मार्टफोन ब्रांड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपकमिंग Agni सीरीज फोन का पहला टीजर शेयर किया है। टीजर में ब्लैक शेड में फोन को दिखाया गया है, जिसमें होरिजॉन्टली अलाइन्ड रियर कैमरा यूनिट नजर आ रहा है। Lava Agni 4 में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट और 6.78-इंच डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इसमें 7,000mAh बैटरी हो सकती है। Lava Agni 4 भारत में अक्टूबर पिछले साल लॉन्च हुए Lava Agni 3 का सक्सेसर होगा, जिसमें MediaTek Dimensity 7300X चिपसेट दिया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lava Agni 4 नवंबर में होगा लॉन्च

    Lava ने अपनी ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट के जरिए कंफर्म किया है कि Lava Agni 4 भारत में नवंबर में लॉन्च होगा। हालांकि सही लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन टीजर पोस्टर फोन के रियर डिजाइन की झलक दिखाता है, जो पहले लीक हुई इमेज से मिलता-जुलता है। हैंडसेट को ब्लैक कलर ऑप्शन में दिखाया गया है। Lava Agni 4 में होरिजॉन्टली अलाइन्ड पिल शेप्ड रियर कैमरा आइलैंड होगा। रियर कैमरा यूनिट में डुअल रियर सेंसर नजर आते हैं।

    पिछली लीक में दावा किया गया था कि Lava Agni 4 की कीमत भारत में 25,000 रुपये होगी। इसमें 6.78-इंच फुल-HD+ डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलने की बात कही गई थी। इसमें 4nm MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट के साथ UFS 4.0 स्टोरेज होने की उम्मीद है।

    Lava Agni 4 की बैटरी कैपेसिटी 7,000mAh से ज्यादा बताई जा रही है। इसमें डुअल रियर कैमरा यूनिट हो सकता है, जिसमें दो 50-मेगापिक्सल कैमरे शामिल होंगे।

    Lava Agni 3 पिछले साल अक्टूबर में भारत में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआती कीमत 20,999 रुपये थी, जिसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाला बेस मॉडल दिया गया था। इसमें 6.78-इंच 1.5K (1,200×2,652 पिक्सल) AMOLED स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दी गई थी। रियर पैनल पर 1.74-इंच AMOLED टच स्क्रीन मौजूद थी। ये 4nm MediaTek Dimensity 7300X चिपसेट पर रन करता है।

    फोटोग्राफी की बात करें तो Lava Agni 3 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप था, जिसमें 50-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 8-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर और 8-मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा शामिल था। इसमें 16-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 5,000mAh बैटरी दी गई थी, जो 66W चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

    यह भी पढ़ें: OnePlus 15 की लॉन्चिंग से पहले फीचर्स का चल गया पता, लुक के साथ परफॉर्मेंस में भी होगा दमदार