एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आएगा Lava का ये नया फोन, Apple के कैमरा कंट्रोल जैसा बटन भी मिल सकता है
भारत में जल्द लॉन्च होने वाला Lava Agni 4 कंपनी का नया 5G फोन होगा जो Agni 3 5G का अपग्रेडेड वर्जन होगा। कंपनी इस फोन को प्रीमियम बिल्ड और जीरो ब्लोटवेयर एक्सपीरियंस के साथ ला रही है। इसमें एल्युमिनियम फ्रेम, डुअल कैमरा सेटअप और कर्व्ड AMOLED डिस्प्ल मिलेगा। आइए जानते हैं बाकी डिटेल।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava Agni 4 को नवंबर के अंत तक भारत में लॉन्च करने की तैयारी है और ये Agni 3 5G का अपग्रेड होगा। लॉन्च से पहले कंपनी फोन के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स को टीज कर रही है। अब नोएडा-बेस्ड टेक कंपनी ने फिर से Lava Agni 4 को टीज किया है। लेकिन इस बार कंपनी ने बताया है कि ये स्मार्टफोन एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आएगा, जबकि इसका पिछला मॉडल प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है। इसके अलावा फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप भी कन्फर्म किया गया है। Agni 4 में राइट साइड पर एक नया बटन भी दिखाया गया है, जो Apple के कैमरा कंट्रोल बटन जैसा हो सकता है।
Lava Agni 4 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स
X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में इंडियन स्मार्टफोन मेकर ने बताया कि अपकमिंग Lava Agni 4 एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आएगा। टेक कंपनी ने फोन का डिजाइन भी दिखाया है। इमेज में Lava Agni 4 के राइट साइड पर वॉल्यूम कंट्रोलर और लॉक/अनलॉक बटन दिख रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि फोन में एल्युमिनियम फ्रेम के बॉटम राइट साइड में एक नया बटन भी है, जो शायद कैप्चर बटन हो सकता है। ये बटन काफी हद तक Apple के कैमरा कंट्रोल बटन जैसा है।
वहीं, फोन का लेफ्ट साइड क्लीन दिखता है। Lava Agni 4 में डुअल रियर कैमरा यूनिट मिलेगा, जिसके साथ डुअल LED फ्लैश यूनिट होगा। इसके अलावा, कंपनी ने हाल ही में कन्फर्म किया है कि Agni 4 में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले होगा। ये फोन जीरो ब्लोटवेयर एक्सपीरियंस देगा। कंपनी Agni 4 ग्राहकों को फ्री होम रिप्लेसमेंट सर्विस भी देगी।
हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि Lava Agni 4 में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट मिलेगा, जो UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आएगा। इसमें 7,000mAh बैटरी भी मिल सकती है। कहा जा रहा है कि इसमें 6.78-inch फुल HD+ डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट होगा। फोन की भारत में कीमत लगभग 25,000 रुपये हो सकती है।
ये फोन Lava Agni 3 के अपग्रेड के तौर पर आएगा, जिसमें MediaTek Dimensity 7300X चिप मिलता है। इस फोन में 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज भी मिलता है। ये फोन 6.78-inch डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका रेजोल्यूशन 1,200x2,652 पिक्सल्स है। ये फोन 5,000mAh बैटरी के साथ आता है और इसमें 66W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है।
