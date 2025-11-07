Lava Agni 4 भारत में 20 नवंबर को होगा लॉन्च, 30 हजार से कम में मिल सकते हैं प्रीमियम फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava Agni 4 भारत में 20 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है। ये स्मार्टफोन पिछले साल अक्टूबर 2024 में पेश किए गए Agni 3 5G का सक्सेसर होगा। अपकमिंग Agni 4 मॉडल अब प्रीमियम एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आएगा, जो इसके पुराने प्लास्टिक बॉडी डिजाइन को रिप्लेस करेगा। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप, एक स्लीक ग्लास बैक और नया साइड बटन मिलेगा, जो शायद Apple के कैमरा कंट्रोल बटन की तरह काम कर सकता है। लॉन्च से पहले, फोन की बैटरी, चार्जिंग स्पीड और चिपसेट से जुड़ी अहम जानकारियां ऑनलाइन सामने आई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Lava Agni 4 के संभावित फीचर्स टिप्स्टर देबायन रॉय (@Gadgetsdata) ने X (पहले Twitter) पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि Lava Agni 4 में 5,000mAh बैटरी दी जाएगी। ये स्मार्टफोन 66W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। पिछले लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Lava Agni 4 को MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट से पावर मिलेगी, साथ ही इसमें LPDDR5x RAM और UFS 4 ऑनबोर्ड स्टोरेज दी जाएगी।

कैमरा सेक्शन की बात करें तो, Lava Agni 4 में रियर की तरफ 50-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और एक सेकेंडरी अल्ट्रा-वाइड शूटर मिलने की उम्मीद है। टिप्स्टर के मुताबिक, इस स्मार्टफोन में एक नया एक्शन बटन होगा, जो शायद Apple के कैमरा कंट्रोल बटन की तरह काम करेगा।

Lava Agni 4 has a 5000mAh🔋confirmed ✅



(Thanks @just_a_techy & my another source)



Other Specs :

✅ Dimensity 8350 SoC

✅ LPDDR5X , UFS 4

✅ Metal frame

✅ 1.5K 120Hz flat OLED

✅ 66W⚡Action button, metal frame

✅ 50MP main 📸 + UW



What are your price expectation for this ? pic.twitter.com/mxkRjIQ3wJ — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 7, 2025 Lava Agni 4 में 1.5K फ्लैट OLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इस फोन में एल्युमिनियम मिडिल फ्रेम और रियल ग्लास बैक पैनल होगा। मिली जानकारी के मुताबिक ये स्मार्टफोन भारत में 30,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। दावे के मुताबिक, Lava Agni 4 में जीरो ब्लोटवेयर एक्सपीरिएंस मिलेगा और कंपनी इसके साथ फ्री होम रिप्लेसमेंट सर्विस भी ऑफर करेगी।