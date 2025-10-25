अगले महीने लॉन्च होगा Lava Agni 4 5G, मिल सकती है 7,000mAh से ज्यादा बड़ी बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava Agni 4 के लिए कंफर्म हो चुका है कि इसे नवंबर में भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने फिलहाल सटीक लॉन्च डेट नहीं बताई है, लेकिन लॉन्च से पहले ही ये हैंडसेट BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है। ये फोन जुलाई में ऑनलाइन दिखाई दिया था और माना जा रहा है कि ये पिछले साल के Lava Agni 3 का सक्सेसर होगा। Lava Agni 4 5G में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट और 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। इसके अलावा, इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप और 6.78-इंच डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट होने की उम्मीद है।

Lava Agni 4 5G BIS लिस्टिंग से जल्द लॉन्च का संकेत X पर @passionategeekz के हवाले से जानकारी मिली है कि अपकमिंग Lava Agni 4 5G की BIS लिस्टिंग से पता चलता है कि ये स्मार्टफोन जल्द भारत में लॉन्च होगा। लिस्टिंग में फोन का मॉडल नंबर LXX525 दिखा है। हैंडसेट को 15 सितंबर को BIS डेटाबेस में लिस्ट किया गया था।

Lava Agni 4 5G नवंबर में लॉन्च होगा। हालांकि कंपनी ने ये तो कन्फर्म किया है कि ये अगले महीने आएगा, लेकिन अब तक इसकी सटीक लॉन्च डेट या 5G सपोर्ट डिटेल सामने नहीं आई है। इस महीने की शुरुआत में, Lava ने Lava Agni 4 का एक टीजर जारी किया था, जिसमें इसे ब्लैक कलर ऑप्शन और हॉरिजोन्टली अलाइन्ड पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल के साथ दिखाया गया था।



Launch is approaching, Nov 2025 pic.twitter.com/6msEtsGY0d — Paras Guglani (@passionategeekz) October 24, 2025 Lava Agni 4 की कीमत और संभावित स्पेसिफिकेशन्स Lava Agni 4 की कीमत भारत में लगभग 25,000 रुपये बताई जा रही है। ये फोन 6.78-इंच फुल-HD+ डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है। इसमें 4nm MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट और UFS 4.0 स्टोरेज दिए जाने की उम्मीद है। फोन में 7,000mAh से ज्यादा बैटरी कैपेसिटी हो सकती है।