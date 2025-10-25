Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अगले महीने लॉन्च होगा Lava Agni 4 5G, मिल सकती है 7,000mAh से ज्यादा बड़ी बैटरी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:50 PM (IST)

    Lava जल्द ही अपना नया Lava Agni 4 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने पुष्टि की है कि फोन नवंबर में आएगा। BIS लिस्टिंग से इसके जल्द लॉन्च का संकेत मिला है। ये MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट और 7,000mAh से ज्यादा बड़ी बैटरी के साथ आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन की कीमत करीब 25,000 रुपये हो सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Lava Agni 4 को BIS वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lava Agni 4 के लिए कंफर्म हो चुका है कि इसे नवंबर में भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने फिलहाल सटीक लॉन्च डेट नहीं बताई है, लेकिन लॉन्च से पहले ही ये हैंडसेट BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है। ये फोन जुलाई में ऑनलाइन दिखाई दिया था और माना जा रहा है कि ये पिछले साल के Lava Agni 3 का सक्सेसर होगा। Lava Agni 4 5G में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट और 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। इसके अलावा, इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप और 6.78-इंच डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट होने की उम्मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lava Agni 4 5G BIS लिस्टिंग से जल्द लॉन्च का संकेत

    X पर @passionategeekz के हवाले से जानकारी मिली है कि अपकमिंग Lava Agni 4 5G की BIS लिस्टिंग से पता चलता है कि ये स्मार्टफोन जल्द भारत में लॉन्च होगा। लिस्टिंग में फोन का मॉडल नंबर LXX525 दिखा है। हैंडसेट को 15 सितंबर को BIS डेटाबेस में लिस्ट किया गया था।

    Lava Agni 4 5G नवंबर में लॉन्च होगा। हालांकि कंपनी ने ये तो कन्फर्म किया है कि ये अगले महीने आएगा, लेकिन अब तक इसकी सटीक लॉन्च डेट या 5G सपोर्ट डिटेल सामने नहीं आई है।

    इस महीने की शुरुआत में, Lava ने Lava Agni 4 का एक टीजर जारी किया था, जिसमें इसे ब्लैक कलर ऑप्शन और हॉरिजोन्टली अलाइन्ड पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल के साथ दिखाया गया था।

    Lava Agni 4 की कीमत और संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    Lava Agni 4 की कीमत भारत में लगभग 25,000 रुपये बताई जा रही है। ये फोन 6.78-इंच फुल-HD+ डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है। इसमें 4nm MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट और UFS 4.0 स्टोरेज दिए जाने की उम्मीद है। फोन में 7,000mAh से ज्यादा बैटरी कैपेसिटी हो सकती है।

    फोटोग्राफी की बात करें तो मिली जानकारी के मुताबिक Lava Agni 4 में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें दो 50-मेगापिक्सल कैमरे होंगे। हालांकि, इसके सेल्फी कैमरा और Android वर्जन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

    ये फोनल संभवत: Lava Agni 3 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। बता दें कि Lava Agni 3 पिछले साल अक्टूबर में 20,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था, जिसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज दी गई थी।

    Lava Agni 3 में 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले, 1.5K रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, MediaTek Dimensity 7300X चिपसेट, 16MP फ्रंट कैमरा, 8GB RAM, और 5,000mAh बैटरी (66W चार्जिंग सपोर्ट) जैसी खासियतें थीं। इसके अलावा, फोन के रियर में 1.74-इंच AMOLED टच स्क्रीन और ट्रिपल कैमरा सेटअप (50MP + 8MP + 8MP) भी दिया गया था।

    यह भी पढ़ें: सर्दियों में फ्रिज ऐसे चलाएं कि बिजली भी बचे और सालों तक न हो खराब!