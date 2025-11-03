Language
    Lava का 7,000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, मीडियाटेक प्रोसेसर और जबरदस्त कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    लावा जल्द ही अग्नि 4 नाम से नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। यह 20 नवंबर को भारत और ग्लोबल मार्केट में पेश होगा। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट और डुअल रियर कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है। लावा अग्नि 4 में 7,000mAh की बैटरी भी दी जा सकती है, जो पिछले मॉडल से बड़ा अपग्रेड है। यह फोन लावा अग्नि 3 5G का सक्सेसर होगा।

    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। लावा जल्द ही एक और 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसे कंपनी लावा अग्नि 4 के नाम से पेश करने जा रही है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि ये डिवाइस 20 नवंबर को भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कंपनी ने लॉन्च डेट कन्फर्म की है। बताया जा रहा है कि ये डिवाइस अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुए लावा अग्नि 3 5G का ही सक्सेसर होने वाला है जिसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट होने की भी उम्मीद है। इससे पहले लावा ने टीज किया था कि आने वाले स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। हालांकि सेंसर की डिटेल्स अभी नहीं बताई गई हैं। चलिए डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    20 नवंबर को लॉन्च होगा Lava Agni 4

    लावा मोबाइल्स के ऑफिशियल हैंडल ने X पर एक पोस्ट में अनाउंस किया कि अग्नि सीरीज का अगला वर्जन 20 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है। लॉन्च डेट की अनाउंसमेंट के साथ डिवाइस को पावर देने वाले प्रोसेसर का टीजर भी शेयर किया गया।

    मीडियाटेक 8350 चिपसेट

    हालांकि अभी एग्जैक्ट चिपसेट का खुलासा नहीं किया गया है, कंपनी ने एक डाइमेंसिटी लोगो शेयर किया है। हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आने वाला स्मार्टफोन में UFS 4.0 स्टोरेज देखने को मिलेगी जिसके साथ मीडियाटेक 8350 चिपसेट मिल सकता है।

    नया कैमरा मॉड्यूल

    इससे पहले इस महीने की शुरुआत में 1 नवंबर को कंपनी ने X पोस्ट में लावा अग्नि 4 के रियर कैमरा सेटअप को भी टीज किया। कंपनी ने हैंडसेट की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें हॉरिजॉन्टल पिल-शेप का डुअल कैमरा मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, जो इसके पिछले मॉडल के ट्रिपल कैमरा लेआउट से बिल्कुल अलग दिख रहा है।

    7,000mAh की बड़ी बैटरी

    वहीं, लिस्टिंग में शेयर की गई डिटेल्स से पता चलता है कि डिवाइस में आपको 7,000mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिल सकती है। अगर यह लिस्टिंग वाकई आने वाले हैंडसेट की है, तो यह अग्नि 3 की 5,000mAh बैटरी से एक बड़ा अपग्रेड होने वाला है।

