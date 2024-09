Lava Agni 3 5G की हो रही भारत में एंट्री, 4 अक्टूबर को लॉन्च होगा लावा का नया स्मार्टफोन

Lava Agni 3 5G का जो टीजर सामने आया है,उससे फोन के रियर डिजाइन को लेकर कुछ जानकारियां मिली हैं। लावा का नया फोन रेक्टैंगुलर कैमरा मॉड्यूल के साथ ट्रिपल कैमरा यूनिट के साथ लाया जा रहा है। ट्रिपल कैमरा यूनिट फोन के बैक पैनल पर ऊपर बायीं ओर दिया गया है। बैक पैनल पर ऊपर दायीं ओर खाली जगह होगी। रिपोर्ट्स की मानें तो लावा का यह फोन रियर डिजाइन के साथ Xiaomi 11 Ultra से इंस्पायर्ड लग रहा है।

AGNI 3: Launching on Oct 4th at 12 PM. 🚀 Get ready to #BurnTheRules#AGNI3ComingSoon #ProudlyIndian pic.twitter.com/hbIRv4GXMG