जल्द लॉन्च हो सकता है Pixel 10a, सामने आए स्पेसिफिकेशन्स; मिल सकती है 5,100mAh की बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google के Pixel 10a स्मार्टफोन ने कथित तौर पर Verizon के सर्टिफिकेशन प्रोसेस को पास कर लिया है, जिसका मतलब है कि इसे आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। सर्टिफिकेशन से मिड-रेंज Pixel स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन्स का भी पता चला है। Pixel 10a में 6.3-इंच का AMOLED डिस्प्ले, 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 5,100mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप भी हो सकता है और इसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दिया जा सकता है। Pixel 10a, Pixel 9a का सक्सेसर होगा, जिसे मार्च में रिलीज किया गया था।

Pixel 10a के संभावित स्पेसिफिकेशन्स टिप्स्टर इवान ब्लास (@evleaks) के X पर एक पोस्ट में कहा गया है कि अपकमिंग Pixel 10a ने Verizon के सर्टिफिकेशन लैब्स को पास कर लिया है, जिससे पता चलता है कि यह US कैरियर के साथ कम्पैटिबल होगा। सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि फोन आने वाले महीनों में लॉन्च हो सकता है। टिप्स्टर द्वारा शेयर किए गए सर्टिफिकेशन के एक स्क्रीनशॉट से फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स का भी पता चलता है।

लीक हुई जानकारी के मुताबिक, Pixel 10a का डिस्प्ले, बैटरी और रियर कैमरा यूनिट इसके पिछले मॉडल जैसा ही होगा। अपकमिंग फोन में 6.3 इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले होने की बात कही जा रही है, जिसका रिफ्रेश रेट 60Hz से 120Hz तक होगा।

Pixel 10a में डुअल रियर कैमरा यूनिट हो सकता है, जिसमें f/1.7 अपर्चर वाला 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 119.7-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा होगा। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, हैंडसेट में f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सल का शूटर हो सकता है।