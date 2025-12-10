Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जल्द लॉन्च हो सकता है Pixel 10a, सामने आए स्पेसिफिकेशन्स; मिल सकती है 5,100mAh की बैटरी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    Google Pixel 10a स्मार्टफोन ने कथित तौर पर Verizon के सर्टिफिकेशन प्रोसेस को पास कर लिया है। यानी इसे आने वाले महीनों में कभी भी लॉन्च किया जा सकता है ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Pixel 10a के स्पेसिफिकेशन्स लीक के जरिए सामने आए हैं। Photo- Google Pixel 9a. 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google के Pixel 10a स्मार्टफोन ने कथित तौर पर Verizon के सर्टिफिकेशन प्रोसेस को पास कर लिया है, जिसका मतलब है कि इसे आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। सर्टिफिकेशन से मिड-रेंज Pixel स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन्स का भी पता चला है। Pixel 10a में 6.3-इंच का AMOLED डिस्प्ले, 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 5,100mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप भी हो सकता है और इसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दिया जा सकता है। Pixel 10a, Pixel 9a का सक्सेसर होगा, जिसे मार्च में रिलीज किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Pixel 10a के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    टिप्स्टर इवान ब्लास (@evleaks) के X पर एक पोस्ट में कहा गया है कि अपकमिंग Pixel 10a ने Verizon के सर्टिफिकेशन लैब्स को पास कर लिया है, जिससे पता चलता है कि यह US कैरियर के साथ कम्पैटिबल होगा। सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि फोन आने वाले महीनों में लॉन्च हो सकता है। टिप्स्टर द्वारा शेयर किए गए सर्टिफिकेशन के एक स्क्रीनशॉट से फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स का भी पता चलता है।

    लीक हुई जानकारी के मुताबिक, Pixel 10a का डिस्प्ले, बैटरी और रियर कैमरा यूनिट इसके पिछले मॉडल जैसा ही होगा। अपकमिंग फोन में 6.3 इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले होने की बात कही जा रही है, जिसका रिफ्रेश रेट 60Hz से 120Hz तक होगा।

    Pixel 10a में डुअल रियर कैमरा यूनिट हो सकता है, जिसमें f/1.7 अपर्चर वाला 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 119.7-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा होगा। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, हैंडसेट में f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सल का शूटर हो सकता है।

    Pixel 9a के अगले मॉडल में 8GB रैम, 128GB स्टोरेज होने की उम्मीद है। इसमें 5,100mAh की बैटरी हो सकती है। लिस्टिंग के मुताबिक, हैंडसेट 5G और LTE Cat 19 को सपोर्ट करेगा।

    Pixel 10a के हाल ही में लीक हुए रेंडर से पता चला है कि इसका डिजाइन Pixel 9a जैसा ही होगा। चर्चा है कि ये Google के इन-हाउस Tensor G4 चिपसेट के साथ आएगा। कहा जा रहा है कि फोन का डिस्प्ले 2,000 nits पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगा। सैमसंग फोन के लिए सात साल तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे सकता है। Pixel 10a की कीमत कथित तौर पर 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 499 डॉलर (लगभग 44,000 रुपये) से शुरू होगी।

    यह भी पढ़ें: Facebook में बड़ा बदलाव, लेआउट्स से लेकर सर्च रिजल्ट्स तक जानें क्या-क्या बदला