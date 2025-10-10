लॉन्च हुए लाइटवेट डिजाइन वाले नए OWS ईयरबड्स, कीमत 1,299 रुपये से शुरू

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Just Corseca Synq और Just Corseca Stalk OWS ईयरबड्स भारत में लॉन्च किए गए हैं और कंपनी का दावा है कि ये 'सिर्फ 8 ग्राम के अल्ट्रा-लाइटवेट बिल्ड और पूरे दिन पहनने की सुविधा' के साथ आते हैं, जिससे ये वर्क, ट्रैवल, वर्कआउट और लेज़र के लिए आइडियल हैं।

Just Corseca Synq, Stalk OWS ईयरबड्स की कीमत Stalk के लिए 1,299 रुपये और SYNQ के लिए 2,999 रुपये की इंट्रोडक्टरी कीमत पर ये ईयरबड्स Amazon और Flipkart जैसे मेजर ई-कॉमर्स साइट्स, Just Corseca की ऑफिशियल वेबसाइट और देशभर के चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे। Just Corseca Synq और Stalk OWS ईयरबड्स के फीचर्स Stalk OWS Earbuds (JST 480) में हल्के और एर्गोनोमिक डिजाइन पर ध्यान दिया गया है, जो वियरिंग कंफर्म और कम ईयर फैटिग सुनिश्चित करता है। इसका ओपन-ईयर स्ट्रक्चर एयरफ्लो को बढ़ाता है, जिससे डायरेक्ट साउंड प्रेशर कम होता है और यूजर बिना किसी दिक्कत के लंबे समय तक इन्हें पहन सकते हैं। इन ईयरबड्स में बिल्ट-इन सिलिकॉन क्वॉड-माइक्रोफोन सेटअप दिया गया है, जो कॉल के दौरान वॉयस क्लैरिटी को बेहतर बनाता है।

कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 5.4 का इस्तेमाल किया गया है, जो 10 मीटर तक की स्थिर वायरलेस रेंज ऑफर करता है। इसमें यूजर्स को 40 घंटे तक का टोटल प्लेबैक टाइम मिलेगा और इसे Type-C पोर्ट से लगभग एक घंटे में फुल चार्ज किया जा सकेगा। OWS आर्किटेक्चर गेमिंग, स्ट्रीमिंग और कॉल के दौरान लैग-फ्री ऑडियो सुनिश्चित करता है। ये ईयरबड्स तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं।

Just Corseca SYNQ OWS Earbuds (JST 476) में भी इसी तरह का लाइटवेट और ओपन-ईयर फॉर्म फैक्टर दिया गया है, जो कम्फर्ट और यूजेबिलिटी पर फोकस करता है। इसमें बिल्ट-इन माइक्रोफोन है जो HD वॉयस क्वालिटी सपोर्ट करता है और A2DP, AVRCP, SPPP और HFP प्रोटोकॉल्स के साथ कम्पैटिबल है। इससे क्लियर कम्युनिकेशन और वॉयस असिस्टेंट एक्सेस मिलता है। कंपनी के मुताबिक, ये ईयरबड्स 32Ohm -F13 स्पीकर्स के साथ आते हैं जो 'एन्हांस्ड बेस और डिटेल्ड फ्रिक्वेंसी रेंज के साथ 9D साउंड' ऑफर करते हैं।