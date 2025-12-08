Jolla Phone में मिलेगी 'असली प्राइवेसी': बिना Android OS के चलेंगे एंड्रॉयड एप्स, जानें और क्या-क्या खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मार्केट में सिर्फ Android और iOS का बोलबाला है। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन दोनों में से किसी एक को ही चुनने का ऑप्शन मिलता है। स्मार्टफोन कंपनी Jolla मार्केट में नया स्मार्टफोन लेकर आई है। Jolla का कहना है कि उनका स्मार्टफोन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि Linux OS पर रन करता है। दिलचस्प बात ये है कि Jolla के स्मार्टफोन पर एंड्रॉयड ऐप्स बिना किसी परेशानी के रन करते हैं।

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Jolla साल 2013 में भी अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है। उस वक्त कंपनी ने Sailfish OS पर आधारित फोन लॉन्च किया था, जो Linux पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। कंपनी का नया फोन Jolla Phone के नाम से पेश किया गया है।

Jolla Phone का ऑपरेटिंग सिस्टम Jolla Phone अब भी Linux आधारित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम Sailfish OS 5 पर रन करता है। फिनलैंड की स्मार्टफोन कंपनी का दावा है कि Sailfish ऑपरेटिंग सिस्टम यूरोप का इकलौता सफल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मार्केट में 12 साल से उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि उसके सॉफ्टवेयर में ट्रैकिंग और डेटा कलेक्शन जैसे मैकेनिज्म उपलब्ध ही नहीं है।

कंपनी का कहना है कि Sailfish में कोई भी ट्रैकर, कोई भी बैकग्राउंड में डेटा कलेक्शन और गूगल प्ले जैसी सर्विस छिपी हुई नहीं हैं। इसे प्राइवेसी और गूगल के इकोसिसटम से दूर रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें यूजर के पास ज्यादा कंट्रोल हैं।

इसके साथ ही फोन में फिजिकल प्राइवेसी स्विच मिलता है, जिसकी मदद से यूजर्स फोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ब्लूटूथ और दूसरे सेंसर को बंद कर सकते हैं। यह फोन उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, जो प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं। फोन में कौन-सी एप चलेंगी? Jolla के स्मार्टफोन में Android एप्स चल जाती हैं। एंड्रॉयड एप्स कंपनी के स्मार्टफोन में Jolla AppSupport के जरिए रन करती हैं। इस फोन में यूजर्स के पास एंड्रॉयड कम्पोनेंट को डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है।

Jolla Phone की खूबियां Jolla Phone के डिजाइन की बात करें तो यह स्क्वायरिश है। यह फोन ब्लैक, व्हाइट और ऑरेंज कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए आएगा। इसके बैक पैनल रिमूव किया जा सकता है, जिससे यूजर्स बैटरी बदल पाएंगे।

Jolla Phone को 5G कनेक्टिविटी के साथ 12GB की रैम और 256GB की बिल्ट-इन स्टोरेज मिलती है। इस फोन में माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट मिलता है, जिससे स्टोरेज 2TB तक बढ़ा सकते हैं।

इसमें 6.36-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो Gorilla Glass प्रोटेक्शन ऑफर करता है। Jolla Phone में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

फोन का प्राइमरी कैमरा 50-मेगापिक्सल का है, जिसके साथ 13-मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। इस फोन में 5,500mAh की बैटरी मिलती है। Jolla Phone की कीमत इस फोन के प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए €99 (करीब 10,406 रुपये) का पेमेंट करना होगा। प्री-ऑर्डर करने पर Jolla Phone को €499 (करीब 52,450 रुपये) में खरीदा जा सकता है।