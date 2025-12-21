जियो का हैप्पी न्यू ईयर प्लान: 500 रुपये में मिलेगा डेली 2GB 5G डेटा और 12 OTT का सब्सक्रिप्शन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ दिनों पहले हैप्पी न्यू ईयर प्लान पेश किया है। इस प्लान की कीमत 500 रुपये है। जियो के इस प्लान में यूजर्स को डेटा, वॉइस कॉल और कई ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अगर आप जियो के ग्राहक हैं और अपने लिए रिचार्ज प्लान खोज रहे हैं तो जियो का नया न्यू ईयर प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यहां हम आपको इस प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Jio के 500 रुपये वाले प्लान की खूबियां रिलायंस जियो के 500 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में यूजर को डेली 2 जीबी डेटा यानी कुल 56GB डेटा मिलता है। डेली डेटा लिमिट खत्म हो जाने के बाद इंटरनेट की स्पीड 64 kbps हो जाती है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ रोज 100 एसएमएस भी ऑफर किए जाते हैं। कंपनी का कहना है कि यह प्लान जियो के 5जी नेटवर्क पर यूजर्स को अनलिमिटेड 5जी डेटा ऑफर करता है।

OTT सब्सक्रिप्शन जियो के Happy New Year प्लान में डेटा, कॉलिंग और एसएमएस के साथ-साथ कई OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन भी मिल रहे हैं। इस प्लान के साथ जियो के ग्राहकों को YouTube Premium, Amazon Prime Video Mobile Edition, JioHotstar (Mobile/TV), Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, FanCode और Hoichoi जैसे प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है।