Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जियो का हैप्पी न्यू ईयर प्लान: 500 रुपये में मिलेगा डेली 2GB 5G डेटा और 12 OTT का सब्सक्रिप्शन

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    रिलायंस जियो ने नया हैप्पी न्यू ईयर प्लान पेश किया है, जिसकी कीमत 500 रुपये है। इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ डेली 2 जीबी डेटा, अनलिमिटेड क ...और पढ़ें

    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ दिनों पहले हैप्पी न्यू ईयर प्लान पेश किया है। इस प्लान की कीमत 500 रुपये है। जियो के इस प्लान में यूजर्स को डेटा, वॉइस कॉल और कई ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अगर आप जियो के ग्राहक हैं और अपने लिए रिचार्ज प्लान खोज रहे हैं तो जियो का नया न्यू ईयर प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यहां हम आपको इस प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jio के 500 रुपये वाले प्लान की खूबियां

    रिलायंस जियो के 500 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में यूजर को डेली 2 जीबी डेटा यानी कुल 56GB डेटा मिलता है। डेली डेटा लिमिट खत्म हो जाने के बाद इंटरनेट की स्पीड 64 kbps हो जाती है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ रोज 100 एसएमएस भी ऑफर किए जाते हैं। कंपनी का कहना है कि यह प्लान जियो के 5जी नेटवर्क पर यूजर्स को अनलिमिटेड 5जी डेटा ऑफर करता है।

    OTT सब्सक्रिप्शन

    जियो के Happy New Year प्लान में डेटा, कॉलिंग और एसएमएस के साथ-साथ कई OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन भी मिल रहे हैं। इस प्लान के साथ जियो के ग्राहकों को YouTube Premium, Amazon Prime Video Mobile Edition, JioHotstar (Mobile/TV), Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, FanCode और Hoichoi जैसे प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है।

    Gemini Pro और Jio इकोसिस्टम के बेनिफिट्स

    नए साल के मौके पर लॉन्च किए जियो के इस प्लान में यूजर्स को Google Gemini Pro का 18 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। इस सब्सक्रिप्शन की कीमत 35100 रुपये है। इस प्लान की सुविधा आगे भी जारी रखने के लिए जियो ग्राहकों को उसके बाद हर महीने कम से कम 349 रुपये वाले प्लान से रिचार्ज करना होगा।

    इसके साथ ही रिलायंस जियो के ग्राहकों को 50GB फ्री JioAICloud स्टोरेज, दो महीन के लिए जियो होम फ्री ट्रायल और जियो फाइनेंस से जियो गोल्ड बाय करने पर 1 प्रतिशत एक्स्ट्रा का बेनिफिट मिलेगा।

    यह भी पढ़ें- Airtel vs Jio: किसका सस्ता एनुअल प्लान है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, चेक करें बेनिफिट्स