जियो का हैप्पी न्यू ईयर प्लान: 500 रुपये में मिलेगा डेली 2GB 5G डेटा और 12 OTT का सब्सक्रिप्शन
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ दिनों पहले हैप्पी न्यू ईयर प्लान पेश किया है। इस प्लान की कीमत 500 रुपये है। जियो के इस प्लान में यूजर्स को डेटा, वॉइस कॉल और कई ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अगर आप जियो के ग्राहक हैं और अपने लिए रिचार्ज प्लान खोज रहे हैं तो जियो का नया न्यू ईयर प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यहां हम आपको इस प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।
Jio के 500 रुपये वाले प्लान की खूबियां
रिलायंस जियो के 500 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में यूजर को डेली 2 जीबी डेटा यानी कुल 56GB डेटा मिलता है। डेली डेटा लिमिट खत्म हो जाने के बाद इंटरनेट की स्पीड 64 kbps हो जाती है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ रोज 100 एसएमएस भी ऑफर किए जाते हैं। कंपनी का कहना है कि यह प्लान जियो के 5जी नेटवर्क पर यूजर्स को अनलिमिटेड 5जी डेटा ऑफर करता है।
OTT सब्सक्रिप्शन
जियो के Happy New Year प्लान में डेटा, कॉलिंग और एसएमएस के साथ-साथ कई OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन भी मिल रहे हैं। इस प्लान के साथ जियो के ग्राहकों को YouTube Premium, Amazon Prime Video Mobile Edition, JioHotstar (Mobile/TV), Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, FanCode और Hoichoi जैसे प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है।
Gemini Pro और Jio इकोसिस्टम के बेनिफिट्स
नए साल के मौके पर लॉन्च किए जियो के इस प्लान में यूजर्स को Google Gemini Pro का 18 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। इस सब्सक्रिप्शन की कीमत 35100 रुपये है। इस प्लान की सुविधा आगे भी जारी रखने के लिए जियो ग्राहकों को उसके बाद हर महीने कम से कम 349 रुपये वाले प्लान से रिचार्ज करना होगा।
इसके साथ ही रिलायंस जियो के ग्राहकों को 50GB फ्री JioAICloud स्टोरेज, दो महीन के लिए जियो होम फ्री ट्रायल और जियो फाइनेंस से जियो गोल्ड बाय करने पर 1 प्रतिशत एक्स्ट्रा का बेनिफिट मिलेगा।
