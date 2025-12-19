Airtel vs Jio: किसका सस्ता एनुअल प्लान है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, चेक करें बेनिफिट्स
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जियो और एयरटेल भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां है। भारत में इन दोनों कंपनियों का यूजर बेस सबसे ज्यादा है। दोनों कंपनियां अपने-अपने यूजर्स की जरूरतों के मुताबिक प्रीपेड प्लान ऑफर करती हैं। अगर आप जियो और एयरटेल के एनुअल प्लान को लेकर कन्फ्यूजन में हैं तो हम आपको बेस्ट प्लान की जानकारी दे रहे हैं। इन प्लान में ग्राहकों को डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस जैसे बेनिफिट मिलते हैं। इसके साथ ही कुछ प्लान में तो यूजर्स को ओटीटी सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट भी मिलता है।
अगर आप अपने लिए बजट प्राइसिंग में एनुअल प्लान देख रहे हैं तो हम आपके लिए एयरटेल और जियो के सबसे सस्ते एनुअल प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।
एयरटेल का सबसे सस्ता एनुअल प्लान
Airtel के प्रीपेड रिचार्ज प्लान पोर्टफोलियो में 1 साल वैलिडिटी वाले तीन प्लान उपलब्ध हैं। एयरटेल का सबसे सस्ता एनुअल प्लान 1849 रुपये का है, जिसमें डेटा नहीं मिलता है। डेटा वाले एनुअल प्लान की कीमत 2249 रुपये है, जिसमें यूजर्स को 30 जीबी डेटा मिलता है। दोनों प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और 3600 एसएमएस मिलते हैं।
Jio का सबसे सस्ता एनुअल प्लान
Jio के रिचार्ज पोर्टफोलियो में कई प्लान हैं, जिनमें यूजर को एक साल की वैलिडिटी मिलती है। जियो के सबसे सस्ता अफोर्डेबल प्लान 3,599 रुपये का है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और 265 दिनों के लिए रोमिंग कॉल का बेनिफिट भी मिलता है। जियो के प्लान में डेली 2.5GB डेटा और हर रोज 100 SMS मिलते हैं।
Airtel vs Jio किसका प्लान बेहतर?
Airtel का एनुअल प्लान 1,849 रुपये से शुरू होता है। इसमें डेटा नहीं मिलता है। वहीं, दूसरा प्लान 2249 रुपये का है, जिसमें कुल 30जीबी डेटा मिलता है। वहीं, जियो का सबसे सस्ते प्लान की कीमत 3599 रुपये है। इस प्लान में डेली 2.5GB डेटा मिलता है।
इन दोनों प्लान में से किसी एक को चुनने की बात करें तो एयरटेल का प्लान सेकेंडरी सिम के लिए बेस्ट है। अगर आप प्राइमरी सिम के लिए प्लान सलेक्ट कर रहे हैं तो जियो बेस्ट है, जिसमें ग्राहकों को डेली डेटा मिल रहा है। डेली डेटा वाले एयरटेल प्लान की बात करें तो 3599 रुपये का है, जिसमें डेली 2GB डेटा मिलता है।
