Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिर महंगा हो सकता है आपका मोबाइल रिचार्ज, कब और कितनी बढ़ सकती हैं कीमतें; यहां जानें

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:59 PM (IST)

    भारत में टेलीकॉम कंपनियां हर दो साल में टैरिफ बढ़ाती रही हैं, पिछली बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी। इस पैटर्न के आधार पर, इंडस्ट्री एनालिस्ट्स का अनुमा ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंडियन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने रिचार्ज पैक की कीमतें बढ़ा सकती हैं। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ में 20% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। पिछली टैरिफ बढ़ोतरी से पता चलता है कि टेलीकॉम कंपनियों के पास टैरिफ बढ़ाने के लिए दो साल का समय होता है। चूंकि पिछली बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, इसलिए ट्रेंड के हिसाब से अगली बढ़ोतरी 2026 में हो सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फायनेंशियल सर्विस की जानी-मानी कंपनी मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियां अगले साल टैरिफ में 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां बेहतर या ज्यादा कीमत वाले प्लान के साथ OTT बेनिफिट्स देकर और अब सिर्फ 2GB डेली डेटा प्लान के साथ 5G बंडल करके इनडायरेक्ट तरीके से टैरिफ बढ़ा रही हैं।

    अगली बढ़ोतरी में, 5G नेटवर्क का एक्सेस और भी महंगा हो सकता है। मॉर्गन स्टेनली के एनालिस्ट्स ने कहा, 'हम अब 2026 में 4G/5G प्लान, प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में ~16-20% टैरिफ बढ़ोतरी मान रहे हैं, जिससे F27 में कंपनियों के लिए ARPU में मजबूत बढ़ोतरी होगी।'

    इससे इस सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। भारती एयरटेल, जो Q2 FY26 के आखिर में Rs 256 के ARPU (एवरेज रेवेन्यू पर यूजर) पर है, टैरिफ बढ़ोतरी के एक और राउंड के साथ आसानी से 300 रुपये के ARPU तक पहुंच सकती है। मौजूदा टैरिफ पर 20% की बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियों के टॉप लाइन रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनके बॉटम लाइन पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

    एयरटेल और जियो कस्टमर्स नहीं खो रहे हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया खो रहा है। ऐसे में हमेशा की तरह, अगली बढ़ोतरी से शॉर्ट-टर्म में SIM कंसोलिडेशन और टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर बेस में कमी हो सकती है। हालांकि, ये हमेशा दो से तीन क्वार्टर में ठीक हो जाता है।

    मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि एयरटेल की टैरिफ बढ़ोतरी न सिर्फ 300 रुपये, बल्कि 2026 में बढ़ोतरी के बाद बिना किसी और टैरिफ बढ़ोतरी के 400 रुपये को भी पार कर जाएगी।

    फर्म के एनालिस्ट्स ने कहा, 'हमें लगता है कि भारती एयरटेल में 2026 के बाद बिना किसी और टैरिफ बढ़ोतरी के भी अगले पांच सालों में 400 रुपये का ARPU देने की क्षमता है। हमारा मानना है कि कोई भी और टैरिफ बढ़ोतरी ARPU के लिए अपसाइड रिस्क बढ़ा सकती है।'

    कब बढ़ सकती हैं कीमतें?

    रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में अगली बढ़ोतरी 2026 में अप्रैल से जून के बीच हो सकती है। मॉर्गन स्टेनली के मुताबिक, ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां 2026-27 की पहली तिमाही में अपने टैरिफ 20 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं। बदलाव प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के प्लान्स पर देखने को मिलेगा।

    कितनी हो जाएंगी कीमतें?

    उदाहरण के तौर पर बात करें तो, अगर आप जियो यूजर हैं और अभी 1.5GB डेली डेटा और 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान 299 रुपये में खरीदते हैं। तो टैरिफ बढ़ने के बाद ये प्लान 347 रुपये से 359 रुपये का हो सकता है।

    यह भी पढ़ें: Amazon Pay ने UPI ट्रांजैक्शन के लिए पेश किया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर, नहीं पड़ेगी पिन डालने की जरूरत