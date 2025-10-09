Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नो-डाउनलोड, नो-कंसोल: अब ₹48 में हाई-एंड गेमिंग, Jio Cloud Gaming बदलेगा ई-स्पोर्ट्स का चेहरा

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:30 PM (IST)

    Reliance Jio ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए Jio Cloud Gaming प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब यूजर्स को हाई-एंड गेम्स खेलने के लिए महंगे कंसोल या पावरफुल PC की जरूरत नहीं होगी। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने India Mobile Congress में यह घोषणा की। ये नई टेक्नोलॉजी पूरी गेमिंग प्रोसेस को क्लाउड पर शिफ्ट कर देती है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    रिलायंस जियो ने Jio Cloud Gaming प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत के बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में एक बड़ा बदलाव लाते हुए, Reliance Jio के चेयरमैन आकाश अंबानी ने गुरुवार को Jio Cloud Gaming का फुल-स्केल लॉन्च किया। ये नया प्लेटफॉर्म JioGames ऐप के जरिए एक्सेस किया जा सकता है और इसका मकसद है बिना महंगे गेमिंग कंसोल या हाई-स्पेक PCs के, इंटरएक्टिव हाई-एंड गेमिंग को हर किसी तक पहुंचाना।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये घोषणा इंडिया मोबाइल कांग्रेस में की गई जो इस समय यशोभूमि, दिल्ली में चल रही है। Jio Cloud Gaming का फोकस है गेमिंग एक्सेस को आसान और सस्ता बनाना। यूजर्स को केवल एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन और JioGames ऐप की जरूरत होगी, जिससे वे तुरंत गेम्स स्ट्रीम कर सकते हैं और खेलना शुरू कर सकते हैं।

    किसी भी डिवाइस पर कंसोल-क्वालिटी गेमिंग

    ये नई टेक्नोलॉजी पूरी गेमिंग प्रोसेस को क्लाउड पर शिफ्ट कर देती है, जिससे यूजर्स अब लैपटॉप, PC, स्मार्टफोन, Jio सेट-टॉप बॉक्स और वेब ब्राउजर पर बिना कुछ डाउनलोड किए गेम खेल सकते हैं। इससे गेमर्स को महंगे हार्डवेयर की जरूरत नहीं रहेगी।

    कंपनी ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर कई प्रीमियम Triple-A टाइटल गेम्स जैसे Tekken 7 और Elden Ring भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें यूजर्स अब Jio Cloud के जरिए आसानी से खेल पाएंगे। कोई भी ब्लूटूथ रिमोट इन हाई-एंड गेम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे JioGames एक पूरी तरह फंक्शनल गेमिंग कंसोल जैसा एक्सपीरियंस देगा।

    फ्लेक्सिबल सब्सक्रिप्शन और इकोसिस्टम इंटीग्रेशन

    Jio ने यूजर्स के लिए अलग-अलग सेगमेंट्स को ध्यान में रखकर फ्लेक्सिबल प्राइसिंग प्लान्स लॉन्च किए हैं। बेसिक सब्सक्रिप्शन जिसकी 28 दिन की वैलिडिटी है, 298 रुपये में उपलब्ध होगा और इसमें 500 से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स तक एक्सेस मिलेगा।

    इसके अलावा, Jio एक इंटीग्रेटेड गेमिंग इकोसिस्टम भी तैयार कर रहा है। जो यूज़र्स पहले से Steam जैसे थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर गेम्स रखते हैं, वे उन गेम्स को खरीदकर Jio Cloud Gaming पर लिंक या शिफ्ट कर पाएंगे। वहीं, स्टूडेंट्स के लिए Pro-Pass सब्सक्रिप्शन सिर्फ 48 रुपये में तीन दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा।

    Reliance Jio का कहना है कि ये क्लाउड गेमिंग टेक्नोलॉजी भारत में ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बूस्ट देगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इस टेक्नोलॉजी का लाइव डेमो दिखाकर कंपनी ने देश में डिजिटल एंटरटेनमेंट के अगले फेज को आगे बढ़ाने का अपना विजन साफ कर दिया है।


    यह भी पढ़ें: ये है 'देश का पहला हाइब्रिड फोन', कीमत 3,999 रुपये; 3.2-इंच का है टचस्क्रीन डिस्प्ले