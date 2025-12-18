Jio का करोड़ों यूजर्स को एक और बड़ा तोहफा, मिल रहा 3 महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Jio ने हाल ही में नए साल 2026 से पहले तीन नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स को पेश किया था, जिन्हें 'Happy New Year 2026' नाम दिया गया। इसी बीच अब कंपनी चुपचाप एक नया प्रमोशनल ऑफर दे रही है, जिसके तहत कुछ चुनिंदा यूजर्स को तीन महीने का JioHotstar Premium बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है।

हमें भी ये ऑफर अपने जियो नंबर पर हाल ही में मिला है। इस ऑफर की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको न तो कहीं अप्लाई करना है और न ही कोई रजिस्ट्रेशन या अलग से रिचार्ज लेना है। यह सुविधा अपने आप ही यूजर्स के अकाउंट में एक्टिव हो जाती है।

अब तक कई जियो यूजर्स ने सोशल मीडिया पर बताया है कि जैसे ही उन्होंने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से JioHotstar में लॉगिन किया तो उनका अकाउंट अपने आप Premium में अपग्रेड हो गया। जबकि कुछ को उनके फोन पर फ्री JioHotstar Premium मिलने का मैसेज आया। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

क्या है फ्री JioHotstar Premium ऑफर दरअसल इस लिमिटेड-टाइम ऑफर के तहत जियो अपने कुछ एलिजिबल यूजर्स को तीन महीने के लिए JioHotstar Premium का फ्री एक्सेस दे रहा है। इस दौरान यूजर्स को Premium सब्सक्रिप्शन के सभी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसमें कुछ सपोर्टेड कंटेंट पर ऐड-फ्री स्ट्रीमिंग, इंटरनेशनल फिल्में और विदेशी टीवी शोज, हाई-डेफिनिशन मूवीज, लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग के साथ बेहतर वीडियो और ऑडियो क्वालिटी मिलती है।