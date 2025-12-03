TRAI रिपोर्ट: Jio ने फिर मारी बाजी, BSNL को भी हुआ फायदा; Vi लड़खड़ाया
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 28 नवंबर को जारी डेटा के मुताबिक, रिलायंस जियो ने इस साल अक्टूबर में 19.97 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर जोड़े। ये भारत म ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर में इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में कुल वायरलेस सब्सक्राइबर की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के जारी लेटेस्ट टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन डेटा के मुताबिक, रिलायंस जियो ने अपनी मजबूत सब्सक्राइबर रफ्तार जारी रखी और 1.997 मिलियन नए सब्सक्राइबर जोड़े। BSNL को भी 0.269 मिलियन नए सब्सक्राइबर का फायदा हुआ, जबकि इसी दौरान Vi ने 0.2083 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर खो दिए।
कुल मिलाकर, वायरलेस सब्सक्राइबर (मोबाइल + फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस) की संख्या में महीने-दर-महीने (MoM) 0.19 प्रतिशत की ग्रोथ रेट दर्ज की गई।
TRAI का लेटेस्ट टेलीकॉम सब्सक्राइबर डेटा
रिपोर्ट के अनुसार, वायरलेस सब्सक्राइबर की संख्या के मामले में जियो के नए सब्सक्राइबर्स सितंबर के 3.249 मिलियन से और अक्टूबर में 1.997 मिलियन होते हुए कम हो गए। हालांकि, ये अभी भी सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) में सबसे ज्यादा मंथली ग्रोथ है, जिससे इसका वायरलेस यूजर बेस लगभग 484.7 मिलियन हो गया। कंपनी की ग्रोथ रेट MoM 0.41 प्रतिशत थी।
इस डेटा के आधार पर, रिलायंस जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में मार्केट लीडर के तौर पर अपनी साफ जगह बनाए रखी।
सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने थोड़ा लेकिन साफ सुधार दर्ज किया। BSNL ने अक्टूबर 2025 में 0.269 मिलियन नए वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़े, जो लगभग 0.26 मिलियन कनेक्शन की बढ़ोतरी है। साथी पब्लिक सेक्टर ऑपरेटर MTNL के साथ, BSNL का भारत के कुल वायरलेस सब्सक्राइबर बेस में 7.92 प्रतिशत हिस्सा था, जो टेलीकॉम मार्केट में पब्लिक प्रोवाइडर्स की सीमित भूमिका को दिखाता है।
इसके उलट, वोडाफोन आइडिया (Vi) को सभी बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर्स में सबसे बड़ा नेट लॉस हुआ, जिसने अक्टूबर में 2.083 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर खो दिए। इससे इसका कुल वायरलेस सब्सक्राइबर बेस सितंबर में लगभग 202.8 मिलियन से घटकर अक्टूबर के आखिर में लगभग 200.7 मिलियन रह गया। नतीजतन, कुल वायरलेस सब्सक्राइबर बेस में Vi का मार्केट शेयर और घटकर 17.13 प्रतिशत रह गया, जो बड़े प्राइवेट TSPs में सबसे कम है।
जियो की तरह, भारती एयरटेल ने भी भारत में अपना वायरलेस सब्सक्राइबर बेस मजबूत किया, जो कुल 393.7 मिलियन तक पहुंच गया। कंपनी ने 33.59 प्रतिशत मार्केट शेयर रजिस्टर किया, जिसमें 1.252 मिलियन नए वायरलेस सब्सक्राइबर जुड़ने से मदद मिली।
कुल मिलाकर, वायरलेस (मोबाइल + फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस) सब्सक्राइबर की संख्या सितंबर 2025 के आखिर में 1182.32 मिलियन से बढ़कर अक्टूबर 2025 के आखिर में 1184.62 मिलियन हो गई, जिससे महीने की ग्रोथ रेट 0.19 प्रतिशत रही।
शहरी इलाकों में सब्सक्रिप्शन सितंबर में 640.17 मिलियन से घटकर अक्टूबर में 639.99 मिलियन हो गए, जबकि इसी दौरान ग्रामीण इलाकों में सब्सक्रिप्शन 530.27 मिलियन से बढ़कर 531.88 मिलियन हो गए।
