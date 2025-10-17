Jio Gold 24K Days: जियो का धमाकेदार ऑफर, JioFinance और MyJio पर मिलेगा 2% एक्स्ट्रा गोल्ड
Jio ने दिवाली पर 'Jio Gold 24K Days' ऑफर पेश किया है। इसके तहत JioFinance और MyJio ऐप से डिजिटल गोल्ड खरीदने पर 2% एक्स्ट्रा गोल्ड और 10 लाख तक के इनाम जीतने का मौका है। यह ऑफर 18 से 23 अक्टूबर तक है, जिसमें न्यूनतम 2000 रुपये का गोल्ड खरीदना होगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। JioFinance ने धनतेरस और दिवाली के मौके पर धमाकेदार ऑफर लॉन्च किया है। इस ऑफर को कंपनी ने Jio Gold 24K Days नाम दिया है। इस ऑफर के तहत कंपनी JioFinance या MyJio ऐप से डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। जियो ने एलान किया है कि वह ग्राहकों को 2 प्रतिशत एक्ट्रा गोल्ड ऑफर करेगा। इसके साथ ही ग्राहक दूसरे इनाम भी जीत सकते हैं। जियो ने JioFinance ऐप को भारत में 2024 में लॉन्च किया था।
JioFinance का ऑफर
JioFinance या MyJio ऐप से 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर डिजिटल गोल्ड खरीदने पर बॉयर्स को Jio Gold 24K Days ऑफर का बेनिफिट मिलेगा। दिवाली के स्पेशल ऑफर का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को कम से कम 2000 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदना पड़ेगा। ऑफर के तहत ग्राहकों को 2 प्रतिशत का एक्ट्रा गोल्ड मिलेगा। जियो का कहना है कि ऑफर के तहत मिलने वाला गोल्ड 3 दिन के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही JioFinance और MyJio ऐप से 20,000 रुपये से ज्यादा का गोल्ड खरीदने वाले यूजर्स Jio Gold Mega Prize Draw ऑफर का बेनिफिट ले पाएंगे। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 10 लाख रुपये तक का इनाम जीत सकते हैं। इसके साथ ही बॉयर्स को स्मार्टफोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, मिक्सर ग्राइंडर और गिफ्ट वाउचर भी जीत सकते हैं।
इस ऑफर के विजेताओं का एलान 27 अक्टूबर को किया जाएगा। विजेताओं को ईमेल और एसएमएस से इन्फॉर्म किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि उनके ऐप से बॉयर्स सिर्फ 10 रुपये की शुरुआती कीमत में डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं।
JioFinance ऐप को कंपनी ने भारत में अक्टूबर में लॉन्च किया था। इस ऐप में यूजर्स यूटिलिटी बिल पेमेंट, लोन, इंश्योरेंस, पेमेंट सॉल्यूशन और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ ही इस ऐप से यूजर्स यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।