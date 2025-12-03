Language
    Jio और NHAI ने शुरू किया हाईवे सेफ्टी अलर्ट सिस्टम, अब सड़क यात्रा होगी और भी स्मार्ट और सेफ

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    रिलायंस जियो ने NHAI के साथ मिलकर हाईवे पर सुरक्षा अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। जियो के 4G-5G नेटवर्क पर आधारित यह सिस्टम दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, को ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सड़क यात्रा को सुरक्षित और स्मार्ट बनाने के लिए Reliance Jio ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के बाद जियो के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को नेशनल हाईवे पर यात्रा के दौरान रियल टाइम सेफ्टी अलर्ट मिलेंगे। यहां हम आपको इस पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

    रोड सेफ्टी को लेकर यह सिस्टम जियो के 4G–5G नेटवर्क पर आधारित है। यह पूरी तरह ऑटोमेटेड है, यानी अलर्ट के लिए किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस, कैमरा या रोड के किनारे लगे हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई यूजर हाईवे के आसपास होंगे उन्हें मोबाइल पर ऑटोमैटिक अलर्ट मिलेंगे। जियो यूजर्स को नीचे लिखे अलर्ट मिलेंगे।

    • Accident-prone एरिया की वॉर्निंग
    • कोहरे (Fog) जोन की जानकारी
    • Animal Zone का अलर्ट
    • Emergency Diversion का अपडेट

    जियो यूजर्स को ये अलर्ट SMS, WhatsApp या High-priority call के जरिए सीधे फोन पर मिलेंगे। इससे ड्राइवर पहले ही सतर्क हो जाएंगे और वे सुरक्षित तरीके से ड्राइव कर सके।

    जियो यूजर्स को मिलेगा अलर्ट

    जियो यूजर्स को यह सुविधा उसके 4G–5G नेटवर्क पर मिलेगी। जियो देश का सबसे ज्यादा यूजर्स वाला नेटवर्क है। इससे यह अलर्ट सिस्टम बहुत बड़े स्केल पर चलेगा। जियो की यह टेक्नोलॉजी देशभर के हाईवे पर एक तरह से Virtual Safety System की तरह काम करेगी। जियो का कहना है कि पार्टनरशिप बड़े पैमाने पर यूजर्स को रोड सेफ्टी और सुरक्षित ड्राइविंग का मैसेज पहुंचाने की क्षमता रखती है। जियो को उम्मीद है कि इससे हाइवे यात्रा सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाएगी।

    NHAI चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने इसे रोड सेफ्टी में एक माइलस्टोन बताया है। उनका कहना है कि जब ड्राइवर्स को सही जगह और सही समय पर अलर्ट मिलेंगे, तो वे प्रॉब्लम्स को पहले से समझकर सावधानी बरत पाएंगे। इस सिस्टम को धीरे-धीरे RajmargYatra App और NHAI की हेल्पलाइन 1033 से जोड़ा जाएगा। यह सिस्टम पहले कुछ हाईवे पर पायलट प्रोजेक्ट चलेगा और फिर इसे पूरे देश में रोल आउट किया जाएगा।

