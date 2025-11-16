Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    जियो 448 रुपये का खास प्लान ऑफर कर रहा है, जो उन यूजर्स के लिए है जो कॉलिंग को प्राथमिकता देते हैं। इस प्लान में 84 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000 SMS मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, Jio TV और Jio Cloud का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में उपलब्ध है। यह प्लान जियो की वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है।

    Jio का 84 दिन वाला जबरदस्त प्लान सिर्फ 448 रुपये में, चेक करें बेनिफिट्स 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी जियो सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और एक किफायती प्लान की तलाश में हैं जिसमें आपको कॉलिंग की परेशानी न हो? तो जियो का 448 रुपये वाला वॉयस ऑन प्लान आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो इंटरनेट से ज्यादा कॉलिंग करना पसंद करते हैं।

    यह लॉन्ग-टर्म प्लान अब उन यूजर्स के लिए एक बेहतर विकल्प बन गया है जो कम कीमत में लंबी वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग चाहते हैं। यह प्लान आपको जियो की वेबसाइट और आधिकारिक जियो ऐप पर मिल जाएगा, जहां इसके बेनिफिट्स और वैलिडिटी की जानकारी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस प्लान में आपको क्या-क्या मिलता है...

    Jio का 448 रुपये वाला प्लान

    जैसा कि प्लान के नाम से पता चलता है, यह एक वॉयस-ओनली प्लान है, यानी आपको इसमें कोई डेटा लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, यह प्लान लंबी वैधता प्रदान करता है। Jio इस पैक में पूरे 84 दिनों की वैधता दे रहा है, जो इस प्राइस में काफी बेहतर लगता है।

    लगभग तीन महीने की अवधि वाला यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो बार-बार रिचार्ज करवाने से बचना चाहते हैं। यह प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग ऑफर करता है, चाहे आप किसी भी नेटवर्क पर कॉल करें। केवल कॉलिंग ही नहीं, यह प्लान आपको 1,000 SMS भेजने की भी सुविधा भी देता है।

    Jio TV और Jio Cloud का सब्सक्रिप्शन फ्री

    हालांकि, ये दैनिक लिमिट नहीं है केवल 1,000 SMS ही आप भेज सकते हैं। यह उन यूजर्स के लिए एक शानदार प्लान हो सकता है जो कभी-कभार ही मैसेज भेजते हैं। यह प्लान कुछ अन्य लाभ भी दे रहा है। Jio इस प्लान में Jio TV और Jio Cloud का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त दे रहा है।

    यह भी पढ़ें- Reliance Jio ने अब सभी यूजर्स के लिए फ्री किया Gemini AI Pro, कैसे उठाए ऑफर का लाभ?

     