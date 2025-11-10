Reliance Jio ने अब सभी यूजर्स के लिए फ्री किया Gemini AI Pro, कैसे उठाए ऑफर का लाभ?
रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को 18 महीने के लिए जेमिनी एआई प्रो का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दे रहा है। यह ऑफर अब सभी जियो यूजर्स के लिए उपलब्ध है। जेमिनी एआई गूगल का मल्टीमॉडल एआई सिस्टम है, जो ChatGPT को टक्कर देता है। सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करने के लिए MyJio ऐप में गूगल अकाउंट डिटेल्स भरनी होंगी। प्रो सब्सक्रिप्शन में यूजर्स को एडवांस जेमिनी 2.5 प्रो का एक्सेस मिलता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Reliance Jio अपने यूजर्स को 18-महीने के लिए Gemini AI Pro का सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है। शुरुआत में जियो का यह ऑफर सिर्फ 18 से 25 साल के यूजर्स के लिए उपलब्ध था। अब जियो ने इस ऑफर को सभी यूजर्स के लिए शुरू कर दिया है। Gemini AI गूगल का कम्बाइंड मल्टीमॉडल AI सिस्टम है, जिसकी सीधी टक्कर OpenAI के ChatGPT, Perplexity AI और दूसरे मॉडल है। इसमें तीन मॉडल – Gemini Nano, Gemini Pro और Gemini Ultra शामिल हैं। Gemini Pro AI कंपनी का प्रीमियम ऑफरिंग है, जिसके एक्सेस के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा। जियो अपने यूजर्स को 18 महीने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहा है।
कैसे फ्री मिलेगा Gemini AI Pro का सब्सक्रिप्शन
स्टेप 1: सबसे पहले आपको फोन में MyJio ऐप ओपन करनी है।
स्टेप 2: होम पेज पर आपको ऑफर का बैनर दिखाई देगा, इस पर टैप करें।
स्टेप 3: अब आपको नए पेज पर अपने गूगल अकाउंट की डिटेल्स भरनी हैं। स्क्रॉल डाउनकर Agree पर टैप करना है।स्टेप 4: यह प्रोसेस पूरा होते ही आपके अकाउंट में 18 महीनों के लिए Gemini AI Pro का सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा।
स्टेप 5: प्रो स्टेटस को कन्फर्म करने के लिए आपको Gemini ऐप ओपन करना होगा।
Gemini AI Pro के बेनिफिट्स
Gemini AI Pro गूगल के एआई मॉडल का एडवांस वर्जन है। प्रो सब्सक्रिप्शन में यूजर्स को एडवांस Gemini 2.5 Pro का एक्सेस मिलता है। इसमें यूजर्स को Nano Banana और Veo 3.1 टूल से ज्यादा फोटो और वीडियो जेनरेट करने की लिमिट मिलती है। इसके साथ ही यूजर्स को स्टडी और रिसर्च के लिए Notebook LM का एक्सेस भी मिलता है। इसके साथ ही क्लाउड स्टोरेज के लिए 2 TB की स्टोरेज मिलती है।
