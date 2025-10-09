JBL के नए हेडफोन भारत में हुए लॉन्च, लॉसलेस ऑडियो का है सपोर्ट; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। JBL ने बुधवार को भारत में अपने नए Tour One M3 और Tour One M3 Smart Tx हेडफोन लॉन्च किए हैं, जिनमें लॉसलेस ऑडियो, Hi-Res ब्लूटूथ और ट्रू एडेप्टिव नॉइज कैंसिलिंग 2.0 का सपोर्ट दिया गया है। Tour One M3 Smart Tx में एक टचस्क्रीन डिस्प्ले है और इसमें Auracast ट्रांसमीटर भी दिया गया है। कंपनी का दावा है कि ये हेडफोन सिंगल चार्ज पर 70 घंटे तक की बैटरी लाइफ ऑफर करते हैं। ये लॉन्च जुलाई में पेश किए गए JBL Tour Pro 3 TWS ईयरफोन के बाद किया गया है।

JBL Tour One M3 हेडफोन की कीमत JBL Tour One M3 हेडफोन की कीमत भारत में 34,999 रुपये रखी गई है। वहीं Smart Tx वर्जन की कीमत 39,999 रुपये है। ये ब्लैक, बू्लू और मोका कलर ऑप्शन्स में JBL इंडिया वेबसाइट और चुनिंदा ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे।

JBL Tour One M3 के स्पेसिफिकेशन्स JBL ने Tour One M3 और Tour One M3 Smart Tx हेडफोन को लॉन्च किया है, जो नए JBL Smart Tx टच डिस्प्ले के साथ आते हैं। इसकी मदद से यूजर्स किसी भी ऑडियो सोर्स से वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं और कई Auracast-सपोर्टेड डिवाइसेज के साथ ऑडियो शेयर कर सकते हैं।

हेडफोन Hi-Res ब्लूटूथ और लॉसलेस ऑडियो को सपोर्ट करते हैं, जिसे USB टाइप-C या 3.5mm कनेक्शन के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। इनमें 40mm Mica ड्राइवर्स दिए गए हैं। JBL Spatial Sound और हेड ट्रैकिंग के साथ ये 360-डिग्री ऑडियो एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, जबकि JBL Personi-Fi 3.0 से यूजर्स अपने हियरिंग प्रोफाइल के मुताबिक साउंड कस्टमाइज कर सकते हैं।

Tour One M3 हेडफोन में ट्रू एडेप्टिव नॉइज कैंसिलिंग 2.0 दिया गया है, जिसमें आठ माइक्रोफोन्स का सिस्टम है जो बाहरी शोर को रियल टाइम में मॉनिटर करता है। Ambient Aware और SmartTalk फीचर्स साउंड को आस-पास के माहौल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं या बातचीत के दौरान म्यूजिक को रोक देते हैं।

JBL का कहना है कि इसके नए हेडफोन कॉल क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। इसमें चार माइक्रोफोन का एरे और एडेप्टिव बीमफॉर्मिंगम टेक्नोलॉजी दी गई है, जो शोरगुल वाले माहौल में भी क्लियर वॉयस ट्रांसमिशन देती है। कनेक्टिविटी के लिए JBL Tour One M3 हेडफोन में Bluetooth 5.3, मल्टी-पॉइंट डिवाइस पेयरिंग और JBL Headphones ऐप का सपोर्ट है। ऐप से यूजर्स EQ, ANC और एम्बिएंट साउंड सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें वॉयस प्रॉम्प्ट्स और VoiceAware फीचर भी दिए गए हैं ताकि स्मार्ट कंट्रोल मिल सके।