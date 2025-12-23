Language
    11 इंच की बड़ी स्क्रीन और 7000mAh बैटरी वाला टैबलेट लॉन्च, 12GB RAM और AI वॉयस असिस्टेंट भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    itel ने भारत में VistaTab 30 टैबलेट लॉन्च किया है, जिसमें 11 इंच का FHD+ डिस्प्ले और 7000mAh की बैटरी है। इसमें 12GB रैम, 128GB स्टोरेज और ऑक्टा-कोर प ...और पढ़ें

    11 इंच की बड़ी स्क्रीन और 7000mAh बैटरी वाला टैबलेट लॉन्च, 12GB RAM और AI वॉयस असिस्टेंट भी  


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। itel ने भारत में अपना नया VistaTab 30 टैबलेट लॉन्च कर दिया है। इस टैबलेट में 11-इंच का FHD+ डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जिसकी पीक ब्राइटनेस 450 निट्स तक जा सकती है। टैबलेट में 128GB तक की स्टोरेज और 12GB रैम मिलती है जिसमें 4GB रैम + 8GB एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट मिलता है। टैबलेट में 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा भी मिलता है, जबकि ऑडियो के लिए टैबलेट में डुअल स्पीकर मिलते हैं।

    7000mAh की बड़ी बैटरी और ऑक्टा-कोर प्रोसेसर

    टैबलेट के अंदर UNISOC T606 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिल रहा है जिसके साथ 10W चार्जर के साथ 7000mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो टैबलेट में सेलुलर और वाई-फाई ऑप्शन मिलता हैं और यह Android 13 पर चलता है। यह टैबलेट मल्टी-स्क्रीन कोलैबोरेशन को भी सपोर्ट करता है और इसमें ChatGPT द्वारा पावर्ड AI वॉयस असिस्टेंट Aivana, साथ ही लर्निंग सेंटर और iPulse Kids Space ऐप्स भी मिल जाते हैं।

    itel VistaTab 30 की कीमत और उपलब्धता

    कीमत की बात करें तो VistaTab 30 की कीमत 11,999 रुपये से शुरू होती है, यह स्पेस ग्रे और स्काई ब्लू कलर में आता है। अभी आपको टैबलेट खरीदने पर 1,000 की कीमत का लेदरबैक कवर बिलकुल फ्री मिलने वाला है।

    Samsung Galaxy Tab A11 भी बेस्ट ऑप्शन

    वहीं, अगर आप कोई प्रीमियम ब्रांड का टैबलेट चाहते हैं तो Samsung Galaxy Tab A11 भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हालांकि इस टैबलेट में थोड़ी छोटी 8.7 इंच TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। इस सैमसंग टैबलेट में 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और Dolby-engineered ड्यूल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही टैबलेट में 5MP फ्रंट कैमरा और 8 GB RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

