11 इंच की बड़ी स्क्रीन और 7000mAh बैटरी वाला टैबलेट लॉन्च, 12GB RAM और AI वॉयस असिस्टेंट भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। itel ने भारत में अपना नया VistaTab 30 टैबलेट लॉन्च कर दिया है। इस टैबलेट में 11-इंच का FHD+ डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जिसकी पीक ब्राइटनेस 450 निट्स तक जा सकती है। टैबलेट में 128GB तक की स्टोरेज और 12GB रैम मिलती है जिसमें 4GB रैम + 8GB एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट मिलता है। टैबलेट में 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा भी मिलता है, जबकि ऑडियो के लिए टैबलेट में डुअल स्पीकर मिलते हैं।

7000mAh की बड़ी बैटरी और ऑक्टा-कोर प्रोसेसर टैबलेट के अंदर UNISOC T606 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिल रहा है जिसके साथ 10W चार्जर के साथ 7000mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो टैबलेट में सेलुलर और वाई-फाई ऑप्शन मिलता हैं और यह Android 13 पर चलता है। यह टैबलेट मल्टी-स्क्रीन कोलैबोरेशन को भी सपोर्ट करता है और इसमें ChatGPT द्वारा पावर्ड AI वॉयस असिस्टेंट Aivana, साथ ही लर्निंग सेंटर और iPulse Kids Space ऐप्स भी मिल जाते हैं।

itel VistaTab 30 की कीमत और उपलब्धता कीमत की बात करें तो VistaTab 30 की कीमत 11,999 रुपये से शुरू होती है, यह स्पेस ग्रे और स्काई ब्लू कलर में आता है। अभी आपको टैबलेट खरीदने पर 1,000 की कीमत का लेदरबैक कवर बिलकुल फ्री मिलने वाला है।