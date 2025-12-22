Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    HONOR चीन में 26 दिसंबर को HONOR WIN सीरीज के दो नए डिवाइस लॉन्च करने जा रहा है। ये डिवाइस 10,000mAh की बैटरी के साथ आने वाले इंडस्ट्री के पहले डिवाइस ...और पढ़ें

    10,000mAh बैटरी वाले दो नए 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ कूलिंग फैन भी मिलेगा 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HONOR इसी हफ्ते चीन में अपने दो नए डिवाइस लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी 26 दिसंबर को लॉन्च करने जा रही है। दरअसल कंपनी HONOR WIN सीरीज के तहत दो नए डिवाइस HONOR WIN और WIN RT को पेश करने वाली है। वहीं, अब कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि ये दोनों डिवाइस 10,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आने वाले इंडस्ट्री के पहले डिवाइस होंगे।

    HONOR X70 से भी एक कदम आगे

    इन डिवाइस के साथ कंपनी अपने HONOR X70 को भी पीछे छोड़ देगी जिसमें अभी 8300mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि इन डिवाइस में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि इन डिवाइस पर आप लगातार 5 घंटे गेम खेल पाएंगे और फिर भी आधी से ज्यादा बैटरी बची रहेगी।

    इससे पहले हाल ही में कंपनी ने कन्फर्म किया था कि इस सीरीज में 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है जो गीले हाथों से भी फोन को अनलॉक करने की सुविधा देगा और सिर्फ एक बार दबाने पर 0.14 सेकंड में तुरंत अनलॉक हो जाएगा। ये फोन डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP68, IP69 और IP69K रेटिंग भी ऑफर कर सकता है जो इस फोन को लगभग वाटरप्रूफ बना देगा।

    स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और LPDDR5X अल्ट्रा रैम भी

    सीरीज के दोनों डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट देखने को मिल सकता है जिसमें 16GB तक LPDDR5X अल्ट्रा रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिल सकती है। कंपनी का दावा है कि डिवाइस में AnTuTu पर 4409382 स्कोर किया है। इतना ही नहीं इन फोन्स में कूलिंग के लिए एक खास इंटरनल फैन भी देखने को मिल सकता है।

    साथ ही इन डिवाइस में HONOR सराउंड सबवूफर 2.0 मिल सकता है, जो इमर्सिव गेमिंग ऑडियो ऑफर करेंगे। इसके अलावा डिवाइस में 6.83-इंच 1.5K 120Hz फ्लैट डिस्प्ले मिल सकती है और इसमें बड़े सेंसर वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा हो सकता है।

