Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    50 घंटे की बैटरी के साथ लॉन्च हुए ये नए ईयरबड्स, कीमत 1,199 रुपये

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    itel ने अपने नए Rhythm Echo ईयरबड्स लॉन्च किए हैं जो 50 घंटे तक का प्ले टाइम, Quad Mic ENC और पावरफुल साउंड क्वालिटी के साथ आते हैं। 1,199 रुपये की कीमत वाले ये ईयरबड्स गेमिंग के लिए 45ms लो लेटेंसी, Type-C चार्जिंग और AI वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट जैसे फीचर्स ऑफर करते हैं। IPX4 रेजिस्टेंस इन्हें आउटडोर और वर्कआउट यूज के लिए भी परफेक्ट बनाता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    itel Rhythm Echo ईयरबड्स लॉन्च किए गए हैं। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। itel ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करते हुए नए Rhythm Echo ईयरबड्स को लॉन्च किया है। ये नए ईयरबड्स 50 घंटे तक का प्ले टाइम, Quad Mic ENC के साथ क्लियर कॉलिंग और इमर्सिव साउंड क्वालिटी का वादा करते हैं। इनकी कीमत 1,199 रखी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rhythm Echo ईयरबड्स अब भारत में रिटेल स्टोर्स के जरिए उपलब्ध हैं। इनमें ट्रेंडी कर्व्ड डिजाइन, कॉम्पैक्ट चार्जिंग केस और दो कलर ऑप्शन- ल्यूरेक्स ब्लैक और मिडनाइट ब्लू दिए गए हैं। यूजर्स को इस प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी भी मिलेगी।

    itel Rhythm Echo के स्पेसिफिकेशन्स

    गेमर्स के लिए, इन ईयरबड्स में 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी दी गई है, जिससे स्मूद ऑडियो-विजुअल सिंक और फास्ट रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। 10mm डायनामिक ड्राइवर्स म्यूजिक, मूवीज और कॉल्स में क्लियर और बैलेंस्ड साउंड डिलीवर करते हैं। Bluetooth 5.3 सपोर्ट के साथ यूजर्स को स्टेबल कनेक्शन और पावर-एफिशिएंट परफॉर्मेंस मिलती है, जबकि टच कंट्रोल्स से वे आसानी से ट्रैक्स बदल सकते हैं, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं या कॉल्स रिसीव कर सकते हैं।

    Itel Rhythm Echo

    चार्जिंग भी काफी फास्ट और एफिशिएंट है- सिर्फ 10 मिनट के चार्ज से करीब 2 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है, जिससे डाउनटाइम कम रहता है।

    ये ईयरबड्स IPX4 वाटर रेजिस्टेंट हैं, जिससे इन्हें वर्कआउट या आउटडोर यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी फीचर्स में AI वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट, Type-C चार्जिंग और कम्फर्ट-फिट ईयर टिप्स शामिल हैं, जो लंबे समय तक सुनने के लिए आरामदायक अनुभव देते हैं। itel, के भारत में 11 करोड़ से ज्यादा ग्राहक और 1,000+ सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क है।

    itel इंडिया के CEO अरिजीत तलपत्रा ने कहा कि ये लॉन्च कंपनी के भरोसेमंद और लॉन्ग-लास्टिंग परफॉर्मेंस पर फोकस को दिखाता है। उन्होंने कहा, 'Rhythm Echo के साथ हमने डिजाइन, एंड्योरेंस और क्लैरिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश किया है ताकि मॉडर्न यूजर्स की जरूरतें पूरी की जा सकें।'

    यह भी पढ़ें: धनतेरस पर खरीद रहें हैं सोना, असली है या नकली; ऑनलाइन ऐसे करें चेक