7,299 रुपये में लॉन्च हुआ ये नया फोन, मिलेगी 5000mAh बैटरी, 128GB स्टोरेज, 12GB रैम और मिलिट्र्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। itel ने भारत में अपने A90 Limited Edition स्मार्टफोन का नया वेरिएंट पेश किया है, जिसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। ये नया मॉडल पिछले A90 सीरीज से बेहतर है और ऐसे यूजर्स को ध्यान में ऑफर किया जा रहा है जो ज्यादा स्टोरेज और ज्यादा चलने वाला फोन बजट-फ्रेंडली कीमत में चाहते हैं।

itel A90 Limited Edition की कीमत नए itel A90 Limited Edition (128GB) की कीमत भारत में 7,299 रुपये रखी गई है। ये वेरिएंट भारत भर के रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है। itel 100 दिनों के अंदर एक बार फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी ऑफर कर रहा है। ये तीन कलर ऑप्शन्स- स्पेस टाइटेनियम, स्टारलिट ब्लैक, और ऑरोरा ब्लू में उपलब्ध है।

itel A90 Limited Edition के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी के मुताबिक, ये फोन itel के '3P प्रॉमिस' के साथ आता है। यानी फोन डस्ट, वॉटर और ड्रॉप से प्रोटेक्शन ऑफर करता है। A90 में IP54 रेटेड प्रोटेक्शन है, जो बारिश, धूल और हल्के पानी के छींटों से इसे सुरक्षित रखता है। A90 Limited Edition में 128GB इंटरनल स्टोरेज है, जिससे यूजर्स ज्यादा फोटो, वीडियो और ऐप्स स्टोर कर सकते हैं। स्मार्टफोन में A90 Series की 'Max' डिजाइन लैंग्वेज को बरकरार रखा गया है। फोन में MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है।

डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। ये 12GB RAM (4GB + 8GB वर्चुअल) के साथ आता है। इससे मल्टीटास्किंग स्मूद हो जाती है। ये स्मार्टफोन Android 14 (Go Edition) पर चलता है, जो बेसिक टास्क्स के लिए एक आसान और यूजर-फ्रेंडली एक्सपीरिएंस ऑफर करता है।

A90 Limited Edition में 6.6-इंच HD+ डिस्प्ले है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी है। फोन में ऑलवेज-ऑन-डिस्प्ले और डायनैमिक बार फीचर्स हैं। ये फीचर्स यूजर्स को नोटिफिकेशन, बैटरी स्टेटस और कॉलर डिटेल बिना फोन अनलॉक किए देखने की सुविधा देते हैं। ब्रांड DTS-एन्हांस्ड साउंड के साथ बेहतर ऑडियो एक्सपीरिएंस का दावा करता है, चाहे यूजर्स स्ट्रीमिंग कर रहे हों या गेमिंग।